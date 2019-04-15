Войти
15.04.2019
ТАСС

Минобороны совершенствует инфраструктуру ядерной триады и войск в Крыму и Арктике

292
0
0
Арктический стрелок
Подготовка арктических стрелков на полигоне Амурской области.
Источник изображения: www.rg.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти направления являются приоритетами в развитии военной инфраструктуры

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Строительство объектов для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике являются приоритетами в развитии военной инфраструктуры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в пятницу в рамках единого дня приемки военной продукции.

"Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления вооруженных сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего - стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской Арктической зоне", - сказал Шойгу.

Говоря о развитии военной инфраструктуры, министр сообщил, что "этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения". "На сегодняшний день в эксплуатацию введено более 850 зданий и сооружений, что в 11 раз превышает плановый показатель первого квартала. Это говорит о высоких темпах работ", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Ядерный щит
Похожие новости
15.04.2019
Шойгу: ОПК вышел на стабильные поставки
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
23.12.2016
Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
14.12.2015
Итоги деятельности Министерства обороны России в 2015 году и планы на 2016 год
23.07.2013
Страшная военная тайна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета