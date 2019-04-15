Минобороны совершенствует инфраструктуру ядерной триады и войск в Крыму и Арктике

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти направления являются приоритетами в развитии военной инфраструктуры

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Строительство объектов для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике являются приоритетами в развитии военной инфраструктуры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в пятницу в рамках единого дня приемки военной продукции.

"Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления вооруженных сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего - стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской Арктической зоне", - сказал Шойгу.

Говоря о развитии военной инфраструктуры, министр сообщил, что "этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения". "На сегодняшний день в эксплуатацию введено более 850 зданий и сооружений, что в 11 раз превышает плановый показатель первого квартала. Это говорит о высоких темпах работ", - отметил он.