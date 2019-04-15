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15.04.2019
ЦАМТО

Французская компания Haulotte Equipment представила легкую машину HUTP для ССО

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HUTP (Haulotte Ultra-light Tactical Platform)
Ультралегкая тактическая многоцелевая платформа HUTP (Haulotte Ultra-light Tactical Platform).
Источник изображения: armiya.az

ЦАМТО, 12 апреля. На семинаре SOFINS, посвященном инновациям для сил специальных операций, французская компания Haulotte Equipment представила ультралегкую тактическую многоцелевую платформу HUTP (Haulotte Ultra-light Tactical Platform) на шасси с колесной формулой 4x4 или 6x6.

Как сообщает Armyrecognition.com, семейство легких плавающих машин HUTP предназначено для оснащения воздушно-десантных и сухопутных войск, может транспортироваться вертолетами, применяться для развертывания войск за рубежом, эксплуатироваться в высокогорных районах, пустынях и так далее (т.е. во всех климатических зонах).

Модульная конструкция позволяет адаптировать HUTP для выполнения различных задач, в частности, в версиях вооруженной боевой машины, машины снабжения, патрульной машины, машины для контроля границ.

HUTP предназначена для использования в операциях высокой интенсивности, проводимых силами специального назначения, морской пехотой или воздушно-десантными войсками, сухопутными войсками, в т.ч. на территории противника.

HUTP представляет собой семейство машин на шасси 4x4 и 6x6 в нескольких вариантах. Машина может быть выполнена в четырех- или двухместной конфигурации грузоподъемностью от 1200 до 1700 кг. Силовая установка – 4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 2,1 л, автоматическая коробка передач, максимальная скорость – 150 км/ч, запас хода – до 1300 км. Машина обладает высокой маневренностью и проходимостью на пересеченной местности.

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Страны
Франция
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