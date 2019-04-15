Французская компания Haulotte Equipment представила легкую машину HUTP для ССО

ЦАМТО, 12 апреля. На семинаре SOFINS, посвященном инновациям для сил специальных операций, французская компания Haulotte Equipment представила ультралегкую тактическую многоцелевую платформу HUTP (Haulotte Ultra-light Tactical Platform) на шасси с колесной формулой 4x4 или 6x6.

Как сообщает Armyrecognition.com, семейство легких плавающих машин HUTP предназначено для оснащения воздушно-десантных и сухопутных войск, может транспортироваться вертолетами, применяться для развертывания войск за рубежом, эксплуатироваться в высокогорных районах, пустынях и так далее (т.е. во всех климатических зонах).

Модульная конструкция позволяет адаптировать HUTP для выполнения различных задач, в частности, в версиях вооруженной боевой машины, машины снабжения, патрульной машины, машины для контроля границ.

HUTP предназначена для использования в операциях высокой интенсивности, проводимых силами специального назначения, морской пехотой или воздушно-десантными войсками, сухопутными войсками, в т.ч. на территории противника.

HUTP представляет собой семейство машин на шасси 4x4 и 6x6 в нескольких вариантах. Машина может быть выполнена в четырех- или двухместной конфигурации грузоподъемностью от 1200 до 1700 кг. Силовая установка – 4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 2,1 л, автоматическая коробка передач, максимальная скорость – 150 км/ч, запас хода – до 1300 км. Машина обладает высокой маневренностью и проходимостью на пересеченной местности.