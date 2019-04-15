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15.04.2019
Российская газета

В США посетовали на беспомощность американской армии в Арктике

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Источник изображения: USCG / wikimedia.org

Арктика все больше становится зоной повышенного внимания в мире. Касается это и США. Но Америка на сегодняшний день не готова защищать свои интересы в этом регионе.

Как пишет издание The National Interest, в последние годы Россия значительно расширила свое присутствие на Крайнем Севере, где она может похвастаться множеством новых военных и воздушных баз. В Вооруженных силах страны есть новые подводные лодки, самолеты и танки, специально предназначенные для арктических условий. У России мощный ледокольный флот, насчитывающий 40 кораблей. И строятся новые, способные несты крылатые ракеты. Эти суда позволяют российскому флоту реагировать на угрозы безопасности.

А вот американские военные плохо оснащены для полярных миссий. В статье издания отмечается, что у США нет ни одной крупной базы к северу от Полярного круга или каких-либо самолетов или военных кораблей, которые могут работать при таких низких температурах.

Флот ВМС США имеет один тяжелый ледокол Polar Star, возраст которого составляет 42 года. Мало того, в 2018 году этот корабль чудом избежал катастрофы. А три года назад на нем взорвался генератор.

The National Interest добавляет, что при этом правительство США не предпринимает действий для исправления ситуации. Так, в 2018 году Сенат США одобрил выделение 750 миллионов долларов на строительство нового корабля. Но потом эти деньги отдали на возведение стены на границе с Мексикой.

Ранее "РГ" уже писала о ситуации в Арктике, ссылаясть на военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова. Он, комментируя заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что Соединенные Штаты не допустят господства России и Китая в Арктике, отметил, что это популизм и пропаганда. Леонков сказал, что американская армия плохо подготовлена к действиям в арктической зоне. "Нет простейшей экипировки для солдат, которые должны нести службу в арктических гарнизонах, нет авиационной техники, предназначенной для работы при экстремально низких температурах, нет надводных кораблей, которые могли бы уверенно действовать в арктических широтах. Нет даже ледоколов в количестве, достаточном для обеспечения прохождения караванов и ударных групп", - пояснил 'эксперт

Чтобы создать необходимую экипировку и технику, нужны деньги и ресурсы. Нужен опыт боевых действий. А этого у США нет. Поэтому, пишет The National Interest, все это способствует укреплению позиций России в Арктике. А США просто тратят время, не осозновая важности этих территорий.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мексика
Россия
США
Проекты
Арктика
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