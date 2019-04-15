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15.04.2019
Российская газета

Противники Хафтара развернули комплексы С-125 под Мисуратой

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Источник изображения: rg.ru

Противники фельдмаршала Хафтара продолжают развертывать в районе Мисураты комплексы противовоздушной обороны. Сообщается, что там замечены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125 "Печора".

Эти ЗРК поставлялись режиму Муаммара Каддафи еще во времена СССР. Возможно, подразделениям, которые подчиняются находящемуся в Триполи правительству национального единства (ПНЕ), при помощи специалистов из Восточной Европы и с Украины удалось реанимировать какое-то количество такой техники.

С-125, имеющие натовское обозначение SA-3, могут поражать самолеты на высотах до 18 км и на дальности до 17,5 км. Они могут представлять реальную опасность для хафтаровской боевой авиации.

Ранее в этих же районах было отмечено появление мобильных зенитных ракетных комплексов "Квадрат".

В то же время продолжается переброска бронетехники Хафтара в Триполи. В Сети появились фотографии перевозимых на тралах средних танков Т-55. Правда, создается впечатление, что в бой бросается все, что есть под рукой. В том числе и неисправные машины. Например, на одном из снимков наблюдатели заметили "пятьдесят пятый", на котором отсутствовали гусеничные ленты. Возможно, его хотят использовать как неподвижную огневую точку.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Украина
Продукция
КУБ
С-125
Т-55
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