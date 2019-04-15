Противники Хафтара развернули комплексы С-125 под Мисуратой

Противники фельдмаршала Хафтара продолжают развертывать в районе Мисураты комплексы противовоздушной обороны. Сообщается, что там замечены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125 "Печора".

Эти ЗРК поставлялись режиму Муаммара Каддафи еще во времена СССР. Возможно, подразделениям, которые подчиняются находящемуся в Триполи правительству национального единства (ПНЕ), при помощи специалистов из Восточной Европы и с Украины удалось реанимировать какое-то количество такой техники.

С-125, имеющие натовское обозначение SA-3, могут поражать самолеты на высотах до 18 км и на дальности до 17,5 км. Они могут представлять реальную опасность для хафтаровской боевой авиации.

Ранее в этих же районах было отмечено появление мобильных зенитных ракетных комплексов "Квадрат".

В то же время продолжается переброска бронетехники Хафтара в Триполи. В Сети появились фотографии перевозимых на тралах средних танков Т-55. Правда, создается впечатление, что в бой бросается все, что есть под рукой. В том числе и неисправные машины. Например, на одном из снимков наблюдатели заметили "пятьдесят пятый", на котором отсутствовали гусеничные ленты. Возможно, его хотят использовать как неподвижную огневую точку.

#Libya- photos purportedly showing reinforcement from Battalion Omar Mukhtar Tobruk heading to #Tripoli, only I'm pretty sure one of those T-55s doesn't have a track.... pic.twitter.com/6gMnStXx3L — Oded Berkowitz (@Oded121351) 11 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Алексей Моисеев