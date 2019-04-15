Рогозин рассказал об интересе ряда стран НАТО к поставкам российских двигателей для ракет

Глава Роскосмоса подтвердил приверженность международному сотрудничеству в области космоса

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Некоторые страны НАТО выражают интерес к приобретению российских двигателей для космических ракет-носителей. Об этом заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сейчас есть и иные государства (кроме США), в том числе и страны НАТО, которые заинтересованы в приобретении ракетных двигателей в России", - сказал он.

"Поэтому не надо бить горшки: мы за то, чтобы международное сотрудничество в области космоса сохранялось в полной мере, это важнейший элемент дипломатии", - подчеркнул Рогозин.

"Это очень хороший показатель, что в условиях санкций, давления, тем не менее, высокотехнологичный экспорт у России существует, и именно в части ракето- и двигателестроения, мы по-прежнему сохраняем мировое лидерство", - сказал глава Роскосмоса. "Этим надо дорожить, потому что это приносит стране прибыль", - подчеркнул он. Рогозин добавил, что вырученные от такого экспорта средства идут на реализацию новейших разработок в космической сфере.