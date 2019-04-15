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15.04.2019
ТАСС

Рогозин рассказал об интересе ряда стран НАТО к поставкам российских двигателей для ракет

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Макеты ракет семейства «Ангара»
Макеты ракет семейства «Ангара» на стенде «Роскосмоса» на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Роскосмоса подтвердил приверженность международному сотрудничеству в области космоса

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Некоторые страны НАТО выражают интерес к приобретению российских двигателей для космических ракет-носителей. Об этом заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сейчас есть и иные государства (кроме США), в том числе и страны НАТО, которые заинтересованы в приобретении ракетных двигателей в России", - сказал он.

"Поэтому не надо бить горшки: мы за то, чтобы международное сотрудничество в области космоса сохранялось в полной мере, это важнейший элемент дипломатии", - подчеркнул Рогозин.

"Это очень хороший показатель, что в условиях санкций, давления, тем не менее, высокотехнологичный экспорт у России существует, и именно в части ракето- и двигателестроения, мы по-прежнему сохраняем мировое лидерство", - сказал глава Роскосмоса. "Этим надо дорожить, потому что это приносит стране прибыль", - подчеркнул он. Рогозин добавил, что вырученные от такого экспорта средства идут на реализацию новейших разработок в космической сфере.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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