Разработчик рассказал, как создавали патроны для "космического" пистолета

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) впервые рассказали, как создавались патроны для комплекса стрелкового оружия, который защищал космонавтов в случае приземления спускаемого аппарата в малонаселенной, безлюдной местности от опасных зверей, а также помогал в добыче пищи.

В пятницу, 12 апреля, в России отмечается День Космонавтики.

"Заказ выглядел настолько сложным, насколько и интересным. Еще бы, ведь за помощью обратились космонавты – люди, популярность которых в то время просто зашкаливала. Во время работы над проектом сотрудники ЦНИИТОЧМАШ неоднократно встречались с космонавтами, обсуждая характеристики создаваемых изделий", - рассказал начальник научно-производственного отделения института Антон Семеняко.

Самим пистолетом занимались в Туле, а боеприпасами к нему – в ЦНИИТОЧМАШ. "В 1983 году заказ был выполнен. Пистолет представлял собой трехствольный образец стрелкового оружия, имеющий два гладких, горизонтально расположенных ствола калибра 12,5 мм и один нижний нарезной ствол калибра 5,45 мм. К пистолету прилагались три вида патронов – пулевой, дробовой, сигнальный и приспособление, обеспечивающее возможность ведения стрельбы с упором в плечо и при необходимости выполнявшего функцию мачете", - сказал представитель ЦНИИТОЧМАШ.

5,4540-мм патрон СН-П имел экспансивную пулю повышенного останавливающего действия со стальным сердечником и биметаллической оболочкой с отверстием в носике для повышения экспансивного действия. Эффективная дальность стрельбы – до 200 м. 12,5х70-мм (32-го охотничьего калибра) дробовые СН-Д и сигнальные патроны СН-С снаряжались, соответственно, дробью и сигнальной шашкой красного цвета. Высота выбрасывания шашки составляла 100 – 150 м, время горения – 8 – 11 секунд, радиус видимости – до 9 км. Штатный боекомплект включал в себя 11 патронов СН-П и по 10 патронов СН-Д и СН-С.

Пистолет трехствольный ТП 82 Источник изображения: © Фото : Тульский государственный музей оружия

Инициатором создания комплекса стал известный советский космонавт дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Во время полета с Павлом Беляевым на корабле "Восход-2" он первым в мире совершил выход в открытый космос, а при возвращении экипаж попал в нештатную ситуацию, когда спускаемый аппарат приземлился в глухой заснеженной тайге вдали от населенных пунктов. До этого советским космонавтам давали пистолет Макарова ПМ.

Трехствольный пистолет ТП-82 Источник изображения: © Фото : АО "ЦНИИТОЧМАШ"

Сейчас в носимый аварийный запас "Союза" входит радиостанция и аптечка, непромокаемые спички, швейные принадлежности, надувной плот, набор рыболовных снастей, фонарик, свистки, мачете, шесть литров воды и шесть комплектов питания, теплозащитный костюм на каждого члена экипажа, а также гидрокостюмы "Форель".