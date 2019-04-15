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15.04.2019
Газета.ru

Цель - Идлиб: Сердюков возглавил российские войска в Сирии

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Источник изображения: gazeta.ru

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ. Главной задачей Сердюкова в арабской республике будет кооперация с турецкими военными для совместного патрулирования зоны деэскалации в провинции Идлиб.



Российскую группировку войск в Сирии 10 апреля возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков. На этом посту он сменил генерал-полковника Сергея Суровикина, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько военно-дипломатических источников. В Минобороны эту информацию официально пока не подтвердили.

Суровикин был командующим группировкой более года - дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.

Как уточнили собеседники газеты, после возвращения из командировки он сконцентрируется на своих непосредственных обязанностях главнокомандующего ВКС России. В главкомы ВКС с поста командующего Восточным военным округом он был переведен уже в ходе сирийской кампании, но даже после этого Суровикин направлялся в Сирию для командования как авиацией, так и общевойсковыми соединениями и силами специальных операций.

По словам источников издания, Сердюков, имеющий опыт боевых действий в Чечне, должен был принять командование российской армией в Сирии еще осенью прошлого года, но этому помешала автомобильная авария, в которую он попал, возвращаясь с учений в Мурманской области. По данным газеты, служебный автомобиль, в котором находился военный, на полной скорости по касательной столкнулся с двигавшейся по встречной полосе машиной. Транспортное средство, в котором был генерал, несколько раз перевернулось, в результате чего он получил ушиб головы и повреждение позвоночника. Из-за этого ему пришлось пройти длительную реабилитацию. По этой причине в Сирию тогда поехал генерал-полковник Александр Журавлев.

Сердюков состоит на военной службе с 1983 года. С тех пор его служба была по большей части связана с воздушно-десантными войсками. В 2009 году он с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, после чего проходил службу в должности заместителя командующего пятой армией Дальневосточного военного округа. В 2011 стал ее командующим.

С 2013 года он являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с октября 2013 года - первым заместителем. 4 октября 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин назначил его командующим Воздушно-десантными войсками.

За годы службы он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени и IV степени, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", Почета, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, медалью "За боевые заслуги", а также иными медалями. Является заслуженным военным специалистом РФ.

По словам собеседников газеты, задача Сердюкова в Сирии - договориться с турецкими военными о совместном патрулировании в районе зоны деэскалации в провинции Идлиб.

До нынешнего момента сделать этого не получалось из-за того, что в Анкаре не до конца выполнили требование Москвы о выводе из этого района боевиков с тяжелым вооружением.

Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году, а в 2018-м Москва и Анкара договорились о ее патрулировании. В феврале текущего года министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали дополнительный меморандум, в котором были регламентированы действия военных обеих стран при совместном несении службы. Турецкая сторона в феврале заявляла, что Россия, Турция и Иран могут "в любое время" провести в этом регионе совместные военные операции против джихадистов. При этом в Москве отмечают, что у некоторых стран Запада есть намерение сохранить в этой провинции "анклав терроризма".

Как сообщили источники "Коммерсанта", 8 марта турецкие военные начали патрулирование демилитаризованной зоны между турецкими наблюдательными постами Баркум -Тель-Тукан - Сурман. С 17 марта, по словам собеседников издания, маршруты Анкары были продлены на участке в районах западнее Алеппо, севернее Хамы и горной Латакии.

11 апреля вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон между турецкими пунктами Баркум и Сурман уже должно было начаться скоординированное патрулирование российских и турецких военнослужащих, рассказали источники издания.

Если этот эксперимент будет признан успешными, то после 20 апреля военнослужащие обоих государств начнут нести совместную службу в северо-восточной части зоны деэскалации.

"Мы исходим из того, что в мае сможем начать скоординированное патрулирование в составе совместных колонн внутрь демилитаризованной зоны", - подчеркнул военный источник издания.

На сегодняшний день Идлиб является главным оплотом террористов в Сирии. Ситуация там, по словам собеседника газеты, обостряется тем, что помимо гражданских лиц в провинции находятся более 35 тыс. представителей бандформирований: 8,9 тыс. боевиков сосредоточены на западном фронте, и около 15 тыс. - на южном. Как отметил источник, они регулярно совершают вылазки. Например, в ночь на 10 апреля боевики совершили обстрелы населенных пунктов Телль-эль-Мактал (Идлиб), Хамдания (Хама) и Сафсафа (Латакия).


Лидия Мисник

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