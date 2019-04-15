Какой лучше: в Турции сравнили Су-57 и F-35

Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 по ряду характеристик превосходит американский F-35, заявили в турецком СМИ. Там отметили, что самолет ВВС России имеет преимущество перед соперником из США по скорости, продолжительности полета, предельной боевой нагрузке и максимальной взлетной массе. За два дня до этого в турецком МИДе заявили, что в случае отказа США от поставок Анкаре F-35 она может закупить истребители у Москвы.

Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57. Согласно приведенным данным, последний превзошел самолет США.

В частности, в инфографике указано, что у Су-57 есть преимущества перед F-35 по максимальной скорости - российский истребитель может развить ее до 2600 км/ч, в отличие от американских 1931 км/ч. Максимальная продолжительность полета "сушки" больше, чем у соперника из США примерно в два раза - 5,8 часа против 2,36 часа. Предельная боевая нагрузка у Су-57 составляет 10 т, а у F-35 - 8,16 т. Побеждает российская машина и по показателю максимальной взлетной массы - 35,480 т против 31,751 т.

Турецкие СМИ выделили в качестве уникальной особенности Су-57 его способность совершать взлет и посадку на коротких дистанциях, бесфорсажный полет на сверхзвуке, а также сверхманевренность.

В то же время он не может совершать вертикальный взлет и посадку, в отличие от одной из модификаций F-35. Составители инфографики также отметили, что американский истребитель может координировать действия группировки самолетов в зоне противника. К тому же он "более невидимый", указали там.

Турция собирается приобрести по меньшей мере 100 F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки истребителя под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Но ранее американский конгресс заявлял, что может приостановить поставку этих самолетов Турции из-за ее планов приобрести у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Впрочем, в Анкаре не сильно переживают по этому поводу. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности турецкой стороны закупить истребители у других стран, если США откажет ей в поставках F-35. "Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран", - предупредил он.

Чавушоглу заверил, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Анкара не начнет производить собственные истребители пятого поколения.

F-35, способный нести ядерные боеголовки, был спроектирован по технологии снижения заметности. Помимо США в проекте по его разработке участвовали также Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 разработали специалисты ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем противовоздушной обороны (ПВО), дальней разведки. Он также способен разрушать систему управления авиацией противника.

Эти два самолета сравнивают довольно часто. 23 марта такую статью выпустило американское издание The National Interest. Журналисты обратили внимание, что президенты России и США не раз называли свои истребители лучшими в мире, но аналитикам сложно однозначно определить, какой из самолетов лучше, так как они выполняют разные задачи.

По мнению авторов статьи, у Су-57 есть превосходство над его американским оппонентом по маневренности, скорости и дальности, тогда как F-35 менее уязвим для систем обнаружения.

F-35 был создан в рамках концепции "обобщения информации" и действует как диспетчер для союзных самолетов, так как его сенсоры и процессоры создают интегрированную и динамичную картину боя в реальном времени.

Су-57 такой возможности лишен, отметили в издании, но он используется в другом формате, потому что доктрина российских ВКС подразумевает получение превосходства в воздухе и подавление ВВС противника. С этой задачей истребитель справляется прекрасно, констатировали в NI. F-35, в свою очередь, способен вести боевые действия в глубине фронта.

Оценку обеим машинам давали и в России. Как рассказал телеканалу "Звезда" главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец, F-35 по маневренности и разгонным характеристикам уступает не только Су-57, но даже российским истребителям четвертого поколения. По его словам, Су-57 более многофункционален, чем американские самолеты данного типа, и способен эффективно уничтожать и воздушные, и наземные цели.

Чем выше соотношение нагрузки, которую может взять истребитель, к его массе, тем выше качество самолета "с точки зрения носителя". То же касается объема и массы вооружений, размещенных во внутренних отсеках. Конструктор заявил, что по этому показателю Су-57 превосходит все самолеты пятого поколения в мире.

О том, что российский истребитель превосходит американский F-35, написали и обозреватели военно-исторического журнала Military Watch. Они отметили, что самолеты существенно отличаются друг от друга.

Так, разработанный Lockheed Martin F-35 - это легкий истребитель с довольно низкой маневренностью. Он спроектирован как более легкое и менее дорогостоящее дополнение к элитарному истребителю высшего класса F-22 Raptor, который уже не выпускается.

При этом Су-57 представляет собой тяжелый истребитель, который предназначен для завоевания превосходства в воздухе. При этом российский самолет гораздо лучше приспособлен к ведению воздушного боя, отметили в Military Watch. Также в статье обратили внимание, что тяжелый российский истребитель обладает превосходством перед F-35 в скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности.

Лидия Мисник