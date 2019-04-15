Гладкоствол на службе Дяди Сэма

Ниша применения гладкоствольных ружей американскими силовиками сужается

На околооружейных ресурсах и форумах зачастую бытует мнение о необычайной востребованности и повсеместной распространенности гладкоствольного оружия в силовых структурах США – в армии, в корпусе морской пехоты, в полиции и даже в охране президента, которая в Америке именуется "Секретной службой".

Подобные утверждения, обычно горячо поддерживаемые начинающими владельцами оружия, еще не имеющими пятилетнего стажа для приобретения "нарезняка", вызывают недоумение и сомнение военных, полицейских и прочих служивых людей, имеющих опыт реального применения боевой "стрелковки". Им совершенно непонятна причина, по которой гладкоствол объявляют "вундерваффе", и они, хоть убей, не видят его преимуществ настолько значимых, чтобы предпочесть его обычным автоматам или пистолет-пулеметам.

Но ведь, американцы почему-то активно используют гладкоствол? Впрочем, логичен вопрос: а насколько активно? В подтверждение популярности гладких стволов можно найти множество снимков морских пехотинцев, вооруженных Биннели М-4, американских бойцов в Ираке с ремингтонами и моссбергами, полицейских с "помпами", а также посмотреть фильм "Взвод" или другие фильмы "про Вьетнам".

Надо сказать, что в Индокитае американские военные действительно широко использовали гладкоствольные многозарядные ружья именно как боевое оружие. Причем их применение имело свою специфику. Им вооружался боец, идущий в головном дозоре – пойнтмен, как их называли американцы. В любой момент он мог нос к носу столкнуться с неприятелем, причем в джунглях эта дистанция могла составлять всего несколько метров, и времени на тщательное прицеливание не было – нужно было стрелять навскидку, наводя "по стволу". К тому же оружие пойнтмена должно было обрушить на противника шквал огня, сокрушить и ошеломить его. Именно для таких случаев идущий впереди солдат вооружался помповым ружьем. Впрочем, были возможны и варианты. Например, гранатомет М-79 с картечным выстрелом, способным выбросить действительно шквал смертоносного свинца, но только один раз. Гранатомет был однозарядный, и перезарядить его "пойнтмен" скорее всего не успевал. Другие бойцы предпочитали трофейные АК или даже РПД с укороченными в полковых оружейных мастерских стволами. Были сообщения о том, что в начале войны использовали и "Томми-ганы" с дисковыми магазинами.

Что же касается нынешних боевых действий в Сирии, Ираке и Афганистане, где джунглей нет, то специфика применения ружей там иная. На фотографиях из тех мест мы увидим, что гладкоствол идет вторым оружием к штатному карабину М-4 бойца. И чаще всего он имеет вместо приклада пистолетную рукоятку. Согласно свидетельствам участников этих войн, американцы использовали их исключительно для вскрытия дверей при зачистке населенных пунктов.

Собственно все имеющиеся наставления и инструкции предписывают в первую очередь такое применение ружей. Второй вариант их применения – для борьбы с массовыми протестными выступлениями гражданского невооруженного населения. В этом случае предполагается применение "нелетальных" боеприпасов вроде пластиковой картечи и резиновых пуль.

Некоторые американские эксперты указывают на ценность гладкоствольного оружия при зачистке помещений, поскольку свинцовые дробь и картечь не дают рикошетов. Впрочем, маловероятно, что одно это обстоятельство заставит бойцов отказаться от более универсальных штурмовых винтовок в пользу ружей. Тем более что опытный стрелок также использует рикошеты для поражения и подавления неприятеля. То есть, о боевом применении гладкоствольного оружия в армии США говорить не приходится – сегодня это, главным образом, спецсредство с довольно узким функционалом.

На флоте и в морской пехоте гладкоствольное оружие применяется абордажными командами и караулами, находящимися внутри корабля, поскольку заряд дроби не пробивает обшивку и дает надежду избежать повреждения судна, даже в случае открытия огня. Что же касается гладкоствола в полиции, то это дань традиции и экономии. Дело в том, что в начале ХХ столетия вооружение полицейских помповыми ружьями в качестве длинноствола, имело свои резоны. Так, магазинные винтовки, которыми была тогда вооружена армия, имели совершенно избыточную для полицейского оружия мощность и низкую для темпового боя на короткой дистанции скорострельность.

Что же касается пистолета-пулемета Томпсона, то он стоил слишком дорого, и его могли позволить себе только самые богатые полицейские департаменты. Он был довольно тяжел и громоздок. Кроме того, гладкоствольное оружие для полицейских имело преимущество в том, что позволяло применять патроны с мелкой дробью (которые и являются основным полицейским боеприпасом).

Они обладают достаточной поражающей способностью на коротких дистанциях, на которых и происходит большинство огневых контактов, но быстро теряют свою скорость и на расстоянии нескольких десятков метров практически безопасны, что снижает риск случайных жертв. Кроме того, их мощность недостаточна для пробития даже тонких американских стен, что исключает, опять же, поражение третьих лиц.

Все это обеспечило востребованность гладкоствола у американских правоохранителей на протяжении всего двадцатого века. Даже когда появились сравнительно компактные и легкие самозарядные карабины и пистолеты-пулеметы, они не смогли существенно потеснить "помпы".

Ведь помимо того, что они были привычнее "копам", ружья были значительно дешевле. Однако их "оппоненты" все чаще применяли самозарядное и автоматическое оружие, ставя полицейских тем самым в затруднительное положение. Главным "моментом истины" стала "бойня в северном Голливуде" в 1997 году, когда 350 полицейских, вооруженных "помпами" и пистолетами, в течение полутора часов не могли ничего поделать с двумя грабителями банка, вооруженными самозарядными карабинами и одетыми в самодельные бронежилеты из арамида без жестких защитных элементов.

Копам даже пришлось поехать в оружейный магазин и позаимствовать там семь карабинов. Сразу же после этого по личному распоряжению губернатора Пита Уилсона на вооружение Лос-Анджелесской полиции поступили 600 штурмовых винтовок M16A1. Этот опыт был осмыслен во всех полицейских департаментах страны. И сегодня основным длинноствольным оружием американского правоохранителя чаще всего являются именно штурмовые винтовки, которые на распродажах армейского имущества полицейские ведомства закупают сравнительно недорого. Гладкоствол уходит даже из снаряжения штурмовых групп, уступая место тем же карабинам и пистолетам-пулеметам. Ружья и здесь становятся скорее спецсредством для отстрела нелетальных боеприпасов и "выноса" дверей.

Кстати, последняя функция для условий России не пригодна. Наши стальные двери, открывающиеся наружу, ружьем не так уж и возьмешь. Здесь больше подходят спецсредства вроде "Контура".

Ну, а "тактические" гладкоствольные полуавтоматы и "помпы" в США остаются достаточно популярным оружием частной охраны и самообороны.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",