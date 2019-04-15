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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили полет над Черным морем

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: Максим Туманов / РИА Новости

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили полет над Черным морем на фоне учения военно-морских сил НАТО "Морской щит - 2019", сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Южного военного округа.

"Истребители ЮВО обеспечили сопровождение стратегических бомбардировщиков Дальней авиации Ту-160 в небе над акваторией Черного моря", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, стратегические бомбардировщики сопровождали истребители Су-27СМ Черноморского флота, базировавшиеся на одном из аэродромов в Крыму.

"Каждая пара истребителей отработала поочередно сопровождение самолетов Ту-160, а затем выполнила перехват условного противника в воздухе на дальних рубежах атаки", - добавили в пресс-службе.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит - 2019", которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пятницу в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что российская подлодка "Ростов-на-Дону" выполнила электронные пуски крылатых ракет "Калибр" в ходе учения в Черном море.

Накануне ЧФ сообщил, что более 10 кораблей флота, включая подлодки, вышли в море из баз в Севастополе и Новороссийске для проведения учений.

По данным российских военных, в учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты морской авиации и ПВО Черноморского флота.

8 апреля в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что корабли и авиация Черноморского флота России отслеживают в Черном море учения НАТО "Морской щит - 2019".

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - отмечалось в сообщении.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сообщили в Национальном центре.

На прошлой неделе стало известно, что НАТО приняла новый план, который предполагает усиление присутствия в регионе Черного моря. Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил в прошлый четверг "Интерфаксу", что Россия не оставит новый план НАТО без ответа. "Любые такие действия найдут ответ со стороны России. Мы ответим зеркально", - сказал А.Красов.

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