Большинство россиян считают свою страну лидером в освоении космоса - опрос

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - 76% россиян убеждены, что РФ является мировым лидером освоения космоса, свидетельствуют данные приуроченного ко Дню космонавтики опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 66% полагают, что к лидирующим странам по освоению космического пространства также относятся США, 46% - отмечают статус Китая в данном направлении.

90% сограждан полагают, что России нужно участвовать в освоении космоса, противоположной точки зрения придерживаются 7% респондентов.

49% уверены в том, что освоение космического пространства позволяет России развивать науку и высокие технологии, 44% полагают, что развитие космической отрасли помогает обеспечить обороноспособность страны.

24% респондентов считают, что участие России в освоении космоса даёт возможность развивать авиакосмическую промышленность, создавать новые рабочие места.

"Свежий опрос показал, что освоение космоса является одним из предметов национальной гордости россиян. Обострившиеся в последние годы проблемы космической отрасли пока не повлияли на мнение большинства респондентов. Заметно, что восприятие состояния отрасли и заслуг России в деле освоения космоса отражает не только оценку сегодняшних событий, но и веру людей в потенциал российской науки и промышленности", - прокомментировал данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.