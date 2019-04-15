В NASA рассказали о главных качествах астронавтов

В преддверии 58–й годовщины первого полета человека в космос представитель Космического центра имени Джонсона Брэнди Дин рассказала, что главным качеством для астронавтов NASA являются умение работать в команде, способность руководить и следовать указаниям других.

По мнению Дин, всему другому можно научить. "Хорошие члены команды — люди, с которыми вы не будете против остаться в замкнутом помещении на месяцы (а то и больше)", — цитирует ее "РИА Новости".

Подготовка астронавтов меняется в зависимости от предстоящей миссии, добавляет "Газета.ру". В настоящее время астронавтами NASA готовятся стать 11 человек. Их отобрали в 2017 году из более чем 18 тыс. заявок.

Ранее в апреле NASA перенесло на август первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing. Даты полета будут подтверждены ближе к назначенному времени.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В 1961 году в этот день советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.