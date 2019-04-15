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15.04.2019
ТАСС

Россияне выиграли конкурс по военной истории на Международной олимпиаде курсантов

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Академия им. А.В. Хрулева
Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.
Источник изображения: eduscan.net

Второе место заняла команда Белоруссии, третье - Армении

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Российская команда стала победителем конкурса по военной истории на Международной олимпиаде курсантов, второй стала сборная Белоруссии, на третьем месте - Армения. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Минобороны.

Состязание по военной истории V Международной олимпиады курсантов завершилось в Минске на базе Военной академии Республики Белоруссия. В них приняли участие четыре национальные команды из стран СНГ - Белоруссии, России, Казахстана и Армении. Победителями стали курсанты академии пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева.

Как рассказали в военном ведомстве, открывая церемонию награждения, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил благодарственное письмо заместителю министра обороны Белоруссии генерал-майору Сергею Потапенко от имени министра обороны, генерала армии Сергея Шойгу.

"Сегодня в мире складывается непростая военная и политическая обстановка, предпринимаются активные попытки фальсификации легендарных исторических событий. И только военно-исторические знания помогают нам объективно разобраться в самых острых и сложных вопросах, служат основой для воспитания достойных граждан", - сказал Горемыкин.

Обращаясь к участникам олимпиады, он подчеркнул, что конкурсанты проявили глубокие знания военной истории и эрудицию, творчество, целеустремленность и волю к победе, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и интересе к исторической науке.

Впереди у курсантов состязания по математике, которые пройдут в Казахстане. Завершающим этапом олимпиады станет конкурс военно-профессионального мастерства, который состоится в мае. В этом году олимпиада проходит на территории Армении, Белоруссии и Казахстана и России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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