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15.04.2019
Российская газета

Огонь по своим: ракета коалиции сбила ударный беспилотник в Йемене

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Источник изображения: rg.ru

В минувший четверг из Йемена начала поступать информация об успехе противовоздушной обороны действующих против хуситов сил арабской коалиции.

Утверждалось, что в провинции Хадрамаут, расположенной на востоке страны, им удалось сбить крупный беспилотный летательный аппарат повстанцев.

В социальных сетях появились фотографии обломков, затем был обнародован видеоролик, запечатлевший момент падения объятого пламенем БПЛА.

К концу дня стало ясно, что это был "дружественный огонь" - средства ПВО уничтожили дрон коалиции, выполнявший в небе Йемена боевую задачу.

Как сообщил военный эксперт Юрий Лямин, потерян CH-4B, принадлежащий, по всей видимости, ВВС Саудовской Аравии.

"Такие ударные беспилотники были приобретены Саудовской Аравией в Китае, где они выпускаются корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation", - уточнил эксперт.

Масса CH-4B составляет 1330 кг, он может нести 345 кг полезной нагрузки, включая 4 управляемые ракеты или бомбы.

"Впервые эти аппараты были продемонстрированы в Саудовской Аравии в начале 2017 года. Они активно используются в Йемене, где несут потери. В прошлом году как минимум один CH-4B был сбит хуситами.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты перебросили собственные средства ПВО, включая ЗРК Patriot, на подконтрольную территорию в Йемене еще осенью 2015 года. Тогда запущенная хуситами ракета "Точка" поразила один из военных лагерей коалиции, это привело к большим потерям среди военнослужащих монархий", - рассказал военный эксперт.

Данный факт "дружественного огня" - не единственный. Так, в апреле 2017 года в йеменской провинции Мариб средства ПВО саудовской коалиции сбили саудовский вертолет UH-60.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Йемен
Китай
ОАЭ
Саудовская Аравия
Продукция
Patriot ЗРК
UH-60
СН-4
Компании
CASC
Проекты
БПЛА
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