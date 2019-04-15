Российские ученые начали тестировать биореактор для выращивания клеток в космосе

В будущем их планируется использовать для заживления ран, ожогов, а также сращивания костей после переломов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ученые Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова приступили к испытаниям специального биореактора, который можно будет использовать для космических исследований и выращивания различных типов клеток в условиях микрогравитации, в перспективе такие клетки можно будет использовать для заживления ран и сращивания костей космонавтов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

"Ученые Сеченовского университета проводят испытания и проверяют работу в разных условиях специального биореактора, который можно будет использовать для космических исследований и выращивания различных типов клеток в условиях микрогравитации <...> Конечная цель экспериментов - найти способ выращивать в невесомости стволовые клетки костного мозга, которые космонавты (или жители будущих колоний) смогут использовать для заживления ран, ожогов, сращивания костей после переломов", - говорится в сообщении.

Для освоения космического пространства людям придется подолгу находиться вдали от Земли. Для этого нужно решить множество задач: спроектировать и построить надежный транспорт, найти способ производить все необходимые человеку ресурсы (пищу, воду, кислород, электроэнергию, материалы для строительства и предметов быта), научиться справляться с любыми ситуациями без помощи с Земли, в том числе оказывать медицинскую помощь. Для решения последней задачи ученые Сеченовского университета предложили использовать биореактор.

"Мы планируем изучать влияние факторов космического полета на выживание культур разных эукариотических клеток: сначала пойдут самые простые клетки, неприхотливые к условиям культивирования, а потом перейдем к самым сложным, человеческим клеткам, различным их комбинациям", - сказал научный руководитель проекта, заведующий отделом передовых клеточных технологий Сеченовского университета Алексей Люндуп, слова которого приводятся в сообщении.

Биореактор, как отмечают ученые, должен обеспечивать условия для выживания клеток и защищать их от воздействия негативных условий космического полета, снабжать питательными веществами. Клетки в нем находятся в трехмерной структуре, через которую пропускают поток питательной жидкости. На следующих этапах проекта планируется протестировать работу биореактора с клетками на Международной космической станции (МКС).

Похожие исследования, как отметили в сообщении, проходят в США, но американские ученые концентрируются на клетках нервной системы, российские - ищут способ выращивания стволовых клеток костного мозга.