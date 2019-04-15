ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян уверены в лидерстве РФ в космосе

В числе наиболее успешных в космосе стран респонденты также называли США и Китай

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян (76%) считают Россию одним из лидеров в освоении космоса. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, опубликованные в пятницу.

В числе наиболее успешных в космосе стран респонденты также называли США (66%) и Китай (46%). 90% россиян уверены, что страна должна участвовать в космических исследования, против выступили 7% опрошенных.

Около половины (42%) участников опроса полагают, что усилия по изучению космоса необходимо увеличить, примерно столько же (41%) считают достаточным нынешний уровень обеспечения космических исследований. Еще 9% думают, что расходы на космические исследования нужно сократить.

Основными целями освоения космоса, по мнению россиян, являются развитие науки и высших технологий (49%), обеспечение обороноспособности (44%), развитие авиакосмической промышленности и создание новых рабочих мест (24%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 апреля 2019 года. Объем выборки - 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.