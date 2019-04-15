Кировские С-300 отразили групповой ракетный удар на учениях под Астраханью

САМАРА, 12 апр – РИА Новости. Зенитные ракетные системы (ЗРК) С-300, дислоцированные в Кировской области, в ходе учения с боевой стрельбой в Астраханской области отразили групповой ракетный удар условного противника, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

"Зенитные ракетные системы С-300 "Фаворит", дислоцированные в Кировской области, отразили групповой ракетный удар условного противника в ходе тактического учения с боевой стрельбой на полигоне "Ашулук" в Астраханской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учения расчеты ЗРК С-300 "Фаворит" выполнили захват, сопровождение и боевые пуски по целям. Налет условного противника имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас", "Фаворит" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов. Подразделения обнаружили и уничтожили более 20 целей, выполнив одиночные и групповые пуски ракет.

Всего в учении приняли участие около 300 военнослужащих и свыше 30 единиц техники ракетного полка Центрального военного округа.