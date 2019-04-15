Частной космонавтике в России быть

Генеральный директор Национальной космической компании Максим Куликов — о доступности участия в освоении космоса для каждого

Сегодня весь мир стоит на пороге глобальных изменений — политических, экономических, социальных, природных, антропогенных и технологических. Эти изменения обусловлены рядом факторов: исчерпанием природных ресурсов и полезных ископаемых нашей планеты, неконтролируемым ростом численности населения Земли, внедрением в науку и производство искусственного интеллекта и робототехники, процессом глобального потепления, катастрофическими проблемами в экологии. Какими будут эти изменения — решать нашему поколению.

Фундаментом для создания Национальной космической компании стала твердая убежденность нашей команды в том, что будущее человечества неразрывно связано с активным использованием космического пространства. Сегодня нашей целью является объединение человеческих усилий для полномасштабного присутствия компании в мировой космической индустрии.

С каждым днем потребность человечества в использовании полезных внеземных ресурсов растет и будет продолжать расти вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Те глобальные изменения, которые происходят каждый день во всех ключевых сферах жизнедеятельности человека, так или иначе заставят человечество устремить свою волю на создание условий для активной интеграции космонавтики в повседневную жизнь людей. Для этого нам не нужно прыгать выше своей головы — достаточно всего лишь ее поднять.

"Национальная космическая компания" ставит перед собой амбициозные задачи, выполнение которых сделает участие в космических проектах доступным для каждого. Они направлены на популяризацию и доступность космического туризма во всем мире, создание условий для поиска, добычи и доставки на Землю полезных ресурсов находящихся за ее пределами, доставку грузов и экипажей на орбиту, производство ракет-носителей и космических летательных аппаратов, поиск пригодных для жизни планет, научно-исследовательскую работу, способствующую развитию отрасли.

В планах — запуск перспективных научно-исследовательских проектов совместно с Российской академией наук, взаимодействие с различными организациями, участвующими в разработке и реализации космических проектов различных уровней, получение необходимых лицензий для осуществления космической деятельности. В дальнейшем Национальная космическая компания будет делать упор на более масштабные проекты в рамках частно-государственного партнерства. Первый вывод полезного груза на орбиту посредством запуска сверхлегкой ракеты-носителя планируется осуществить в течение двух лет с момента получения лицензии. Отправка лунохода на спутник Земли для выполнения ряда исследований запланирована на 2024 год, а запуск миссии на Марс — на 2030 год.

В настоящее время в стране фактически все бремя по продвижению и развитию космических проектов лежит на государстве, однако для полноценного развития частно-государственного партнерства необходимо создание платформы. Мы уверены, что, собрав воедино научно-технические возможности, административные ресурсы, квалифицированные кадры, частное финансирование, открытое и прозрачное ведение деятельности, мы добьемся выполнения поставленных задач и создадим условия для возвращения лидирующих позиций в космосе.

Частная космонавтика только начинает свой путь, однако нужно признать, что свобода в постановке задач, поиске путей их выполнения, финансовая автономность, способность адаптироваться и быстро реагировать на изменения рынка, новые цели и технологии — эти свойства частных космических компаний определяют их большой потенциал и силу.

Автор — генеральный директор Национальной космической компании

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