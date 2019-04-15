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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

Плацдарм для нападения - спецподразделение США будет готовить провокаторов из ВСУ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает беспрецедентным уровень военного присутствия Соединенных Штатов в районе Черного моря после того, как на Украину прибыли американские "морские котики". И российская сторона относится к этому серьезно, даже если об этом не говорит.

На днях спецподразделение американской армии SEAL – "морские котики" - высадились на территории Украины якобы для проведения ремонта на будущей морской базе США в украинском Очакове.

Израильский специалист убежден: это только прикрытие. Он обратил внимание, что "морские котики" - преимущественно разведчики, а значит именно с разведывательной деятельностью и связано их прибытие.

Накануне украинский посол в Штатах Валерий Чалый сообщил о том, что полторы сотни солдат элитной 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США направляют на Украину для тренировки местных военных и обмена опытом, сообщает Nation News. 

 

 

 

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
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