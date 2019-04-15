Германия возобновит новые военные поставки Саудовской Аравии

В 2018 году Саудовская Аравия была вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия.

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, непосредственно участвующим в военном конфликте в Йемене.

Об этом сообщили агентство DPA, интернет-издание Spiegel Online, а также медиакомпания ZDF со ссылкой на имеющееся в их распоряжении письменное уведомление министра экономики ФРГ Петера Альтмайера, направленное профильной комиссии германского Бундестага.

Согласно этому документу, речь идет о технологии производства полуприцепов с низкорамной платформой, разработанной немецкой фирмой Kamag из города Ульм. В состав совета, заседающего в режиме строгой секретности, входят канцлер ФРГ Ангела Меркель и несколько федеральных министров.

Из послания Альтмайера следует, что члены парламентской комиссии, в ведении которой находятся вопросы экспорта вооружений, на последнем заседании дали согласие на военные поставки шести государствам, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Комплектующие для низкорамных платформ должны быть доставлены во Францию "с конечным пунктом назначения в Саудовской Аравии".

В 2018 году Саудовская Аравия была вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018-го Берлин поставил Эр-Рияду вооружения на сумму 416,4 млн евро.