Американцы покупают новые "глаза" для авианосцев

Американский флот расширит возможности авиации дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Вчера, 11 апреля, портал flightglobal.com сообщил о том, что командование ВМС США заключило контракт с компанией Northrop Grumman на поставку 24 новых самолётов E-2D Advanced Hawkeye.

Согласно контракту, Northrop Grumman в течение семи лет поставит ВМС США 24 самолёта новейшей модификации общей стоимостью $3,2 млрд. При этом в военном ведомстве указывают, что многолетний контракт позволит сэкономить $411 млн в сравнении с поэтапной закупкой самолётов.

Самолёт ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye. Источник изображения: northropgrumman.com

Новый Advanced Hawkeye так называемого второго поколения будет иметь ряд нововведений по сравнению с первой версией E-2D, заказанной флотом в 2014 году (в частности, возможность дозаправки в воздухе). По данным Northrop Grumman, компания построила для ВМС США уже 37 единиц E-2D Advanced Hawkeye.

E-2D Advanced Hawkeye совершил первый полёт в 2007 году, а спустя семь лет получил статус операционной готовности. E-2D является продолжением линейки самолётов ДРЛО E-2, поступивших на военную службу в 1964 году. Самолёты семейства E-2 используются в качестве командного пункта, способного обеспечивать наведение истребителей на цели, осуществлять раннее оповещение о появлении самолётов противника и управлять истребителями из группы сопровождения.