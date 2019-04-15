"Проходите через пролив хоть завтра": в Совфеде ответили Полтораку

Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив. По его словам, перед этим нужно подготовить ВМС Украины и получить "полную поддержку Запада". В Совфеде заявили, что Полторак "блефует" и украинские корабли могут проходить через Керченский пролив "хоть завтра" при условии соблюдения законности.

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал необходимые, по его мнению, условия для возобновления украинского судоходства через Керченский пролив. Слова главы минобороны Украины передает агентство УНИАН.

"Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив тогда, когда мы получим полную готовность наших военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров", - заявил Полторак.

Он добавил, что если Украина откажется от проходов через Керченский пролив, то автоматически "откажется от Азовского моря и от нашей территории".

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в ответ на слова Полторака заявил, что украинский министр обороны "блефует".

"Это блеф одной из крапленых карт в предвыборной колоде Петра Порошенко. Корабли Украины могут проходить через Керченский пролив хоть завтра", - подчеркнул сенатор. Он добавил, что для этого Киев должен соблюдать законность и соответствующие процедуры.

"Какие-либо другие варианты будут пресекаться Россией самым жестким образом, что уже и было продемонстрировано", - отметил Клинцевич.

Член комитета Совфеда по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с ФАН заявила, что новые провокации в Керченском проливе возможны в преддверии президентских выборов на Украине.

"Я считаю, что вероятность подобного сценария существует, так как у господина Порошенко фактически нет шансов демократическим путем остаться во главе украинского государства. Следовательно, вполне возможно, что для срыва избирательного процесса будет использована провокация в Керченском проливе", - отметила сенатор от Севастополя.

Она также подчеркнула, что украинским судам нужно "соблюдать регламент", чтобы пройти через Керченский пролив. Киев же, по словам Тимофеевой, пытается обострить ситуацию.

Как отмечает НСН, в НАТО регулярно обещают обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив. Постоянно идут разговоры об увеличении количества воздушных разведок, которые планируется проводить в регионе.

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявляла, что необходимо освободить регион "от российского вмешательства". По ее мнению, меры, которые планирует предпринять НАТО, будут полезны для многих соседствующих с Россией государств. "Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря - как на воде, так и на суше", - заявила Хатчисон.

Договор между Россией и Украиной "о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" вступил в силу в 2003 году. Стороны договора, "руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними", договорились, что урегулирование вопросов по поводу акватории Азова решается между Москвой и Киевом.

"Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины", - говорится в документе.

Согласно 2-й статье договора, российские и украинские корабли пользуются в этом регионе свободой судоходства. Кроме того, в Азовское море могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский или украинский порт.

При этом военные корабли третьих государств могут проходить через Керченский пролив, если они направляются в порт РФ или Украины по приглашению одной из сторон. Кроме того, на прохождение судов под флагами третьих стран должно быть получено согласие обеих сторон.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Вскоре, уже в Керченском проливе, к югу от Крымского моста, ФСБ задержала суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В ГПУ ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции РћРћРќ по морскому праву,

то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором в поддержку воссоединения с Россией высказалось более 90% населения.

Члены экипажей украинских военных кораблей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении границы России. В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО Москвы. Российские власти расценили произошедшее как провокацию со стороны Киева, которая была нужна украинскому президенту Петру Порошенко в преддверии выборов в стране. В свою очередь, на Украине заявили, что Россия применила агрессию к военным кораблям республики. Власти страны объявили военное положение в 10 украинских приграничных областях.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент однозначной провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые фактически руководили операцией.

Иван Апулеев