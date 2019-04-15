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15.04.2019
ЦАМТО

В Главкомате ВМФ подвели итоги участия ВУНЦ ВМФ в международном салоне "Архимед"

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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 12 апреля. На рабочем совещании в Адмиралтействе главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев заслушал доклад начальника ВУНЦ ВМФ России вице-адмирала Владимира Касатонова о результатах участия ВУНЦ ВМФ в XXII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2019".

Докладчик отметил, что в экспозиции ВУНЦ ВМФ были представлены 47 изобретений, в том числе современные технические решения в области освоения Арктики, морской робототехники, альтернативной энергетики и электроники, безопасности, защиты и спасения человека.

В жесткой конкурентной борьбе разработки, представленные специалистами ВУНЦ ВМФ, завоевали 32 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. В медальном зачете изобретатели ВУНЦ ВМФ заняли первое место среди более 300 российских и 39 зарубежных участников салона (из них 18 – от Министерства обороны Российской Федерации). Представители ВУНЦ ВМФ шестой год подряд демонстрируют лучший результат в медальном зачете. За комплекс инновационных разработок в области обеспечения развития Арктики изобретатели ВУНЦ ВМФ награждены специальным призом – "Лучший инновационный проект салона "Архимед".

Главком ВМФ отдал распоряжение довести результаты участия ВУНЦ ВМФ в салоне "Архимед – 2019" учащимся и руководству всех высших и довузовских военно-морских учебных заведений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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