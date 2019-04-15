США провели очередной раунд переговоров с Филиппинами по поставке РСЗО HIMARS

Боевая машина М142 американской реактивной системы HIMARS из состава 1-го дивизиона 623-го артиллерийского полка Национальной гвардии Кентукки во время многонациональных учений НАТО Saber Strike 18 в Литве, 10.06.2018.

ЦАМТО, 12 апреля. Представители Вооруженных сил США и Филиппин продолжают переговоры по вопросу поставки Маниле реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, по оценке американских военных, поставка Маниле высокоточных РСЗО большой дальности позволила бы держать "на прицеле" искусственные китайские острова архипелага Спратли (в юго-западной части Южно-Китайского моря).

По имеющимся данным, на текущий момент никаких конкретных договоренностей не достигнуто. Основным препятствием является предложенная стоимость американской системы, которая не удовлетворяет филиппинскую сторону. О безвозмездной передаче реактивных систем речи пока не идет.

Министерство обороны Филиппин рассматривает возможность приобретения РСЗО американского производства с 2016 года в связи с усилением деятельности Китая в спорных районах Южно-Китайского моря.

Специалисты КМП США продемонстрировали РСЗО M-142 HIMARS командованию ВС и руководству МО Филиппин 14 апреля 2016 года в Тарлаке в рамках совместных учений "Баликатан".

Справочно:

Ранее правительство Филиппин включило систему со сходными с HIMARS характеристиками в программу модернизации системы береговой обороны, стоимость которой оценивалась в 6,5 млрд. филип. песо (144 млн. долл.). Однако летом 2015 года реализация этого проекта была отложена на более поздний срок в пользу финансирования других программ.

Кроме США, Министерство обороны Филиппин также рассматривает возможность приобретения реактивных систем залпового огня в Израиле или Республике Корея. Ранее сообщалось, что по соотношению "цена-качество" филиппинское военное ведомство склонялось к приобретению предложенных южнокорейской стороной избыточных РСЗО K136 Kooorong, план поставки которых был представлен Министерству обороны Филиппин в 2017 году.

В марте 2018 года МО Филиппин подтвердило, что армия заинтересована в получении одного дивизиона K136 Kooorong в базовой конфигурации со 130-мм направляющими. В штат дивизиона K136 входят три батареи по шесть РСЗО в каждой, а также вспомогательные транспортные средства и оборудование.

В целом можно констатировать, что окончательный выбор поставщика РСЗО Минобороны Филиппин еще не сделало. При этом на более продвинутой стадии находятся переговоры с Южной Кореей.