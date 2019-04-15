Олег Минаев: "Создание опорного банка ОПК улучшит качество обслуживания гособоронзаказа"

ЦАМТО, 12 апреля. Олег Минаев, курирующий корпоративный бизнес и направление ОПК в Промсвязьбанке в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал, как банк подготовился к своему новому статусу опорного банка для ОПК и к работе с гособоронзаказом.

В интервью Ольге Шиловой он отметил, что по состоянию на январь 2019 г. ПАО "Промсвязьбанк" сопровождает уже более 30% всех контрактов по ГОЗ.

Справка журнала "Национальная оборона"

В ближайшие годы планируется сокращение объемов гособоронзаказа. Уже сегодня этот процесс наблюдается по отдельным образцам военной техники. К концу 2020 г. доля современного оружия и техники в Вооруженных силах России достигнет 70%. В связи с этим предприятиям ОПК предстоит наладить выпуск гражданской продукции, диверсифицировать производство. От этого будет зависеть не только дальнейшее развитие отрасли, но и экономики России в целом. Также предприятиям предстоит более активно работать по направлению военно-технического сотрудничества, наращивать экспорт, что осложняется беспрецедентным санкционным давлением на нашу страну со стороны Запада и давлением на покупателей продукции отечественного ОПК. Для обеспечения устойчивости процесса перестройки предприятий ОПК к новым реалиям необходим и опорный отраслевой банк.

Ниже приведено интервью О.Минаева журналу "Национальная оборона.

– Олег Александрович, какова роль опорного банка для реализации комплексной поддержки предприятий ОПК и системных мер по развитию отрасли в целом?

– В Минобороны России уже создана система контроля за исполнением ГОЗ. Работа с гособоронзаказом ведется по определенным правилам, которые позволяют заказчику в лице военного ведомства отслеживать платежи по кооперации, жестко контролировать использование каждого бюджетного рубля. Опорный банк – дополнительный механизм к действующей системе мониторинга, который позволяет контролировать со стороны государственного заказчика целевое использование денежных средств при исполнении ГОЗ и своевременность расчетов с соисполнителями по всей цепочке. При этом банк, как отраслевой банк обороной промышленности, – это и механизм повышения эффективности, закрытия потребностей предприятий в комплексном обслуживании. Концентрация значительного количества госконтрактов в одном банке позволяет компаниям ОПК получать дешевые кредитные ресурсы.

– Как Вы считаете, могут ли компании оборонной отрасли в условиях нарастающего геополитического давления иметь эффективную бизнес-модель?

– Да, безусловно. Прежде всего, нужно отметить, что продукция российского ОПК отличается высоким качеством и обладает значительным экспортным потенциалом. Сегодня Россия занимает второе место в мире по масштабам военно-технического сотрудничества. К тому же мир не ограничивается только странами, вводящими против России санкционные ограничения. Это подтверждается цифрами. Портфель экспортных заказов на российское вооружение сейчас превышает 50 млрд. долл., а в прошлом году Рособоронэкспорт заключил рекордное количество контрактов на 19 млрд. долл. И все это в условиях усиливающегося геополитического давления на нашу страну.

Что касается работы на внутреннем рынке, то нужно помнить о поставленном государством перед предприятиями курсе на диверсификацию производства ОПК. Диверсификация вместе с ориентацией на экспорт – пожалуй, единственно возможный сценарий для большинства предприятий ОПК. На текущий момент другой возможной эффективной бизнес-модели для выживания в условиях неминуемого сокращения объемов гособоронзаказа нет. Президент России Владимир Путин поставил задачу довести долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями оборонно-промышленного комплекса к 2020 г. до уровня не менее 17%, к 2025 г. – не менее 30% от общего объема производства российского ОПК, к 2030 г. – не менее 50%. В общем, адаптация организаций ОПК к рыночным условиям при реализации продукции гражданского назначения должна так или иначе произойти, без нее сложно представить дальнейшее развитие отрасли. На своем уровне Промсвязьбанк уже присоединился к этой системной работе.

– В данном вопросе предприятия могут найти поддержку с Вашей стороны? Здесь речь идет не только о финансах. Необходимо проанализировать реальные возможности предприятий ОПК по выпуску гражданской продукции, оценить их конкурентные преимущества. Банк обладает необходимыми компетенциями?

– В первую очередь банк призван оказывать финансовую поддержку этих проектов. Если говорить о финансировании, то Промсвязьбанк может выстраивать свои кредитные продукты под конкретные проекты, подстраивая их под сроки и объемы и, что может быть более важно, предстоящие (будущие) потребности в кредитовании. Понимая все взаимосвязи между предприятиями, банк имеет возможность закрывать финансовые разрывы, возникающие из-за длинных циклов производства. При этом такой комплексный подход снижает риски, а, следователь но, и ставку, большая часть величины которой, как известно, – это совокупность различных рисков. Но эти вложения должны быть экономически целесообразны. Безусловно, мы знаем рынок, обладаем глубокой экспертизой, анализируем направления и возможности для продвижения и реализации продукции предприятий отечественного ОПК, готовы к реализации нестандартных сложных сделок.

– Очевидно, что функции Промсвязьбанка выйдут за рамки того, что принято обозначать термином "банк". Такому институту развития достаточно имеющейся правовой базы?

– Общая тенденция такова, что законодательство постоянно совершенствуется. Это касается и банковской сферы. Согласен, что существующее определение "банк" не до конца отражает суть Промсвязьбанка. Действующая законодательная база пока не дает в полной мере осуществлять функции опорного банка, ведется постоянная работа над ее изменениями. Уже сейчас внесены изменения в 275-ФЗ, 263-ФЗ. Законодательными актами установлены процессы передачи кредитов из других банков, перевода счетов. Выходят распоряжения Правительства Российской Федерации по нашему функционированию. При этом не соглашусь, что нас можно сравнивать с "институтом развития". Промсвязьбанк – не институт развития в текущем его понимании. Мы полностью готовы к тому, чтобы предоставлять нашу экспертизу, специальные условия обслуживания компаниям ОПК, но при этом банк должен сохранять финансовую эффективность.

– Как Вы считаете, особенно в свете последних предложений в части разработки государственной программы по диверсификации предприятий ОПК, воз можно ли Промсвязьбанк привлечь в этот процесс?

– Да, конечно. Есть информация, что программа по диверсификации может быть разработана к 2023 г. Мы хотим участвовать в этом процессе, предложив свою экспертизу, компетенции, экспертов и финансирование. Мы уже сейчас работаем в этом на правлении с Минпромторгом и крупными холдингами ОПК.

– Закредитованность оборонного сектора экономики очень существенная. По последним сведениям, на выплату процентов по кредитам банкам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд. руб. Промсвязьбанк мог бы содействовать проведению реструктуризации долговых обязательств?

– Реструктуризация – слишком однобокий подход. Конечно, мы примем участие в реструктуризации. Снижение долговой нагрузки предприятий ОПК – одна из стратегических задач банка. Но оборонная отрасль действительно непростая, сейчас в ней существует ряд проблем и перед ней стоит много задач. Одной реструктуризации не достаточно, необходим комплексный подход: принятие государственных программ по субсидированию процентных ставок, возможно – частичное прощение долгов, повышение эффективности самих компаний, поддержка НИОКР со стороны государства, и т.д. Это должна быть комплексная работа всех заинтересованных ведомств, а банк должен использоваться как один из инструментов решения задач, стоящих перед отраслью.

– Как Промсвязьбанк подготовился к статусу опорного банка для ОПК? Это не повлечет за собой каких-то сбоев в работе по остальным направлениям, учитывая специфику работы с ГОЗ?

– Да, немного сместился фокус нашей работы. Руководством страны Промсвязьбанк был определен в качестве опорного банка ОПК и крупным государственным контрактам. Подготовка банка к решению подобных задач – очень амбициозный проект. Была создана инфраструктура для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов, проведена отладка IT-инфраструктуры. Эта работа была выполнена в сжатые сроки. Сейчас мы сопровождаем уже более 30% контрактов по гособоронзаказу. Кроме того, за последнее время мы подписали кредитных соглашений с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму около 130 млрд. рублей, и эта работа активно продолжается. Но при этом банк сохраняет универсальность и продолжает обслуживать гражданский сегмент в корпоративном бизнесе, в работе с розничными лицами, МСБ, в других направлениях. В 2019 году планируем увеличить объемы по факторинговым операциям и в транзакционном бизнесе. Усиливаем корпоративный бизнес в регионах присутствия банка, возобновляем лизинговую деятельность, чтобы предоставлять конкурентные лизинговые продукты корпоративным клиентам.

– Как проходит процесс перевода счетов и контрактов в ПСБ? Стало известно, что осенью 2018 г. был завершен первый этап перевода счетов. Когда планируется вторая волна?

– Процесс идет естественным путем. Были опасения по этому вопросу, но мы проделали большую работу и сейчас успешно решаем возложенные на нас задачи. Клиенты позитивно отзываются об уровне обслуживания у нас. А если все-таки мерить волнами, то мы уже ждем третью волну передачи госконтрактов из системообразующих уполномоченных банков.

В нескольких регионах страны уже создали специальные расчетные центры для обработки и обслуживания платежей гособоронзаказа, получили лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Предполагаем, что уже в следующем году как минимум две трети предприятий ОПК будут получать финансирование и осуществлять расчеты по гособоронзаказу через нас.

– Какие задачи поставлены перед корпоративным бизнесом банка на ближайшую перспективу?

– Банк стал опорным для оборонно-промышленного комплекса с точки зрения сопровождения расчетов, кредитования предприятий ОПК, участвует в реализации указа Президента по диверсификации и конверсии, помогает решать задачи по повышению финансовой устойчивости и эффективности сектора. Но при этом мы остаемся универсальным банком и работаем с предприятиями различных отраслей. Наша цель – предоставлять своим клиентам полный спектр конкурентных банковских услуг. Отмечу, что Промсвязьбанк – единственный банк, который входит в перечень стратегических предприятий России. Мы продолжим развивать нашу отраслевую модель и совершенствовать экспертизу в работе с российскими предприятиями.