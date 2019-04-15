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15.04.2019
ЦАМТО

Олег Минаев: "Создание опорного банка ОПК улучшит качество обслуживания гособоронзаказа"

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Промсвязьбанк
Промсвязьбанк.
Источник изображения: Ирина Бужор / Коммерсантъ

ЦАМТО, 12 апреля. Олег Минаев, курирующий корпоративный бизнес и направление ОПК в Промсвязьбанке в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал, как банк подготовился к своему новому статусу опорного банка для ОПК и к работе с гособоронзаказом.

В интервью Ольге Шиловой он отметил, что по состоянию на январь 2019 г. ПАО "Промсвязьбанк" сопровождает уже более 30% всех контрактов по ГОЗ.

Справка журнала "Национальная оборона"

В ближайшие годы планируется сокращение объемов гособоронзаказа. Уже сегодня этот процесс наблюдается по отдельным образцам военной техники. К концу 2020 г. доля современного оружия и техники в Вооруженных силах России достигнет 70%. В связи с этим предприятиям ОПК предстоит наладить выпуск гражданской продукции, диверсифицировать производство. От этого будет зависеть не только дальнейшее развитие отрасли, но и экономики России в целом. Также предприятиям предстоит более активно работать по направлению военно-технического сотрудничества, наращивать экспорт, что осложняется беспрецедентным санкционным давлением на нашу страну со стороны Запада и давлением на покупателей продукции отечественного ОПК. Для обеспечения устойчивости процесса перестройки предприятий ОПК к новым реалиям необходим и опорный отраслевой банк.

Ниже приведено интервью О.Минаева журналу "Национальная оборона.

Олег Александрович, какова роль опорного банка для реализации комплексной поддержки предприятий ОПК и системных мер по развитию отрасли в целом?

– В Минобороны России уже создана система контроля за исполнением ГОЗ. Работа с гособоронзаказом ведется по определенным правилам, которые позволяют заказчику в лице военного ведомства отслеживать платежи по кооперации, жестко контролировать использование каждого бюджетного рубля. Опорный банк – дополнительный механизм к действующей системе мониторинга, который позволяет контролировать со стороны государственного заказчика целевое использование денежных средств при исполнении ГОЗ и своевременность расчетов с соисполнителями по всей цепочке. При этом банк, как отраслевой банк обороной промышленности, – это и механизм повышения эффективности, закрытия потребностей предприятий в комплексном обслуживании. Концентрация значительного количества госконтрактов в одном банке позволяет компаниям ОПК получать дешевые кредитные ресурсы.

Как Вы считаете, могут ли компании оборонной отрасли в условиях нарастающего геополитического давления иметь эффективную бизнес-модель?

– Да, безусловно. Прежде всего, нужно отметить, что продукция российского ОПК отличается высоким качеством и обладает значительным экспортным потенциалом. Сегодня Россия занимает второе место в мире по масштабам военно-технического сотрудничества. К тому же мир не ограничивается только странами, вводящими против России санкционные ограничения. Это подтверждается цифрами. Портфель экспортных заказов на российское вооружение сейчас превышает 50 млрд. долл., а в прошлом году Рособоронэкспорт заключил рекордное количество контрактов на 19 млрд. долл. И все это в условиях усиливающегося геополитического давления на нашу страну.

Что касается работы на внутреннем рынке, то нужно помнить о поставленном государством перед предприятиями курсе на диверсификацию производства ОПК. Диверсификация вместе с ориентацией на экспорт – пожалуй, единственно возможный сценарий для большинства предприятий ОПК. На текущий момент другой возможной эффективной бизнес-модели для выживания в условиях неминуемого сокращения объемов гособоронзаказа нет. Президент России Владимир Путин поставил задачу довести долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями оборонно-промышленного комплекса к 2020 г. до уровня не менее 17%, к 2025 г. – не менее 30% от общего объема производства российского ОПК, к 2030 г. – не менее 50%. В общем, адаптация организаций ОПК к рыночным условиям при реализации продукции гражданского назначения должна так или иначе произойти, без нее сложно представить дальнейшее развитие отрасли. На своем уровне Промсвязьбанк уже присоединился к этой системной работе.

В данном вопросе предприятия могут найти поддержку с Вашей стороны? Здесь речь идет не только о финансах. Необходимо проанализировать реальные возможности предприятий ОПК по выпуску гражданской продукции, оценить их конкурентные преимущества. Банк обладает необходимыми компетенциями?

– В первую очередь банк призван оказывать финансовую поддержку этих проектов. Если говорить о финансировании, то Промсвязьбанк может выстраивать свои кредитные продукты под конкретные проекты, подстраивая их под сроки и объемы и, что может быть более важно, предстоящие (будущие) потребности в кредитовании. Понимая все взаимосвязи между предприятиями, банк имеет возможность закрывать финансовые разрывы, возникающие из-за длинных циклов производства. При этом такой комплексный подход снижает риски, а, следователь но, и ставку, большая часть величины которой, как известно, – это совокупность различных рисков. Но эти вложения должны быть экономически целесообразны. Безусловно, мы знаем рынок, обладаем глубокой экспертизой, анализируем направления и возможности для продвижения и реализации продукции предприятий отечественного ОПК, готовы к реализации нестандартных сложных сделок.

Очевидно, что функции Промсвязьбанка выйдут за рамки того, что принято обозначать термином "банк". Такому институту развития достаточно имеющейся правовой базы?

– Общая тенденция такова, что законодательство постоянно совершенствуется. Это касается и банковской сферы. Согласен, что существующее определение "банк" не до конца отражает суть Промсвязьбанка. Действующая законодательная база пока не дает в полной мере осуществлять функции опорного банка, ведется постоянная работа над ее изменениями. Уже сейчас внесены изменения в 275-ФЗ, 263-ФЗ. Законодательными актами установлены процессы передачи кредитов из других банков, перевода счетов. Выходят распоряжения Правительства Российской Федерации по нашему функционированию. При этом не соглашусь, что нас можно сравнивать с "институтом развития". Промсвязьбанк – не институт развития в текущем его понимании. Мы полностью готовы к тому, чтобы предоставлять нашу экспертизу, специальные условия обслуживания компаниям ОПК, но при этом банк должен сохранять финансовую эффективность.

Как Вы считаете, особенно в свете последних предложений в части разработки государственной программы по диверсификации предприятий ОПК, воз можно ли Промсвязьбанк привлечь в этот процесс?

– Да, конечно. Есть информация, что программа по диверсификации может быть разработана к 2023 г. Мы хотим участвовать в этом процессе, предложив свою экспертизу, компетенции, экспертов и финансирование. Мы уже сейчас работаем в этом на правлении с Минпромторгом и крупными холдингами ОПК.

Закредитованность оборонного сектора экономики очень существенная. По последним сведениям, на выплату процентов по кредитам банкам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд. руб. Промсвязьбанк мог бы содействовать проведению реструктуризации долговых обязательств?

– Реструктуризация – слишком однобокий подход. Конечно, мы примем участие в реструктуризации. Снижение долговой нагрузки предприятий ОПК – одна из стратегических задач банка. Но оборонная отрасль действительно непростая, сейчас в ней существует ряд проблем и перед ней стоит много задач. Одной реструктуризации не достаточно, необходим комплексный подход: принятие государственных программ по субсидированию процентных ставок, возможно – частичное прощение долгов, повышение эффективности самих компаний, поддержка НИОКР со стороны государства, и т.д. Это должна быть комплексная работа всех заинтересованных ведомств, а банк должен использоваться как один из инструментов решения задач, стоящих перед отраслью.

Как Промсвязьбанк подготовился к статусу опорного банка для ОПК? Это не повлечет за собой каких-то сбоев в работе по остальным направлениям, учитывая специфику работы с ГОЗ?

– Да, немного сместился фокус нашей работы. Руководством страны Промсвязьбанк был определен в качестве опорного банка ОПК и крупным государственным контрактам. Подготовка банка к решению подобных задач – очень амбициозный проект. Была создана инфраструктура для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов, проведена отладка IT-инфраструктуры. Эта работа была выполнена в сжатые сроки. Сейчас мы сопровождаем уже более 30% контрактов по гособоронзаказу. Кроме того, за последнее время мы подписали кредитных соглашений с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму около 130 млрд. рублей, и эта работа активно продолжается. Но при этом банк сохраняет универсальность и продолжает обслуживать гражданский сегмент в корпоративном бизнесе, в работе с розничными лицами, МСБ, в других направлениях. В 2019 году планируем увеличить объемы по факторинговым операциям и в транзакционном бизнесе. Усиливаем корпоративный бизнес в регионах присутствия банка, возобновляем лизинговую деятельность, чтобы предоставлять конкурентные лизинговые продукты корпоративным клиентам.

Как проходит процесс перевода счетов и контрактов в ПСБ? Стало известно, что осенью 2018 г. был завершен первый этап перевода счетов. Когда планируется вторая волна?

– Процесс идет естественным путем. Были опасения по этому вопросу, но мы проделали большую работу и сейчас успешно решаем возложенные на нас задачи. Клиенты позитивно отзываются об уровне обслуживания у нас. А если все-таки мерить волнами, то мы уже ждем третью волну передачи госконтрактов из системообразующих уполномоченных банков.

В нескольких регионах страны уже создали специальные расчетные центры для обработки и обслуживания платежей гособоронзаказа, получили лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Предполагаем, что уже в следующем году как минимум две трети предприятий ОПК будут получать финансирование и осуществлять расчеты по гособоронзаказу через нас.

Какие задачи поставлены перед корпоративным бизнесом банка на ближайшую перспективу?

– Банк стал опорным для оборонно-промышленного комплекса с точки зрения сопровождения расчетов, кредитования предприятий ОПК, участвует в реализации указа Президента по диверсификации и конверсии, помогает решать задачи по повышению финансовой устойчивости и эффективности сектора. Но при этом мы остаемся универсальным банком и работаем с предприятиями различных отраслей. Наша цель – предоставлять своим клиентам полный спектр конкурентных банковских услуг. Отмечу, что Промсвязьбанк – единственный банк, который входит в перечень стратегических предприятий России. Мы продолжим развивать нашу отраслевую модель и совершенствовать экспертизу в работе с российскими предприятиями.

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