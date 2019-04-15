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15.04.2019
Российская газета

Разработка зенитной ракетной системы С-500 близится к завершению

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости

Разработка новейших отечественных зенитных ракетных систем С-500 близка к завершению. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель гкомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

- В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь", близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций. Каждый из перечисленных мною образцов вооружения по-своему уникален и предназначен для решения широкого спектра задач по обеспечению надёжной воздушно-космической обороны страны, - отметил генерал-лейтенант. Он подчеркнул также, что все комплексы созданы на современной отечественной элементной базе с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы.

Напомним, уже в этом году состоится первый выпуск офицеров, которые окончат Военную академию ВКО по программе обучения для работы на комплексе С-500. Об испытаниях перспективных ЗРК стало известно летом прошлого года. Комплекс, получивший название "Прометей", способен поражать цели на дальности до 600 километров. Одновременно он может уничтожить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, а также перехватить гиперзвуковые ракеты. "Прометей" может также организовывать работу менее мощных ЗРК и авиации, делясь с ними информацией о возможных целях.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Проекты
ГЗЛА
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