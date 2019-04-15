Названа дата спуска на воду первого носителя "Посейдонов"

Первый носитель ядерных суперторпед "Посейдон", атомная подлодка специального назначения "Белгород" будет спущена на воду 23 апреля.

- "Белгород" будет выведен из эллинга в Северодвинске и спущен на воду 23 апреля. В течение 2019 года произойдет достройка субмарины на плаву, тестирование ядерной энергетической установки и швартовные испытания, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

На 2020 год запланированы заводские и государственные испытания подлодки в море, передача ее ВМФ России.

Атомная подводная лодка К-329 "Белгород" - перестроенный подводный ракетный крейсер проекта "Антей". В окрпус субмарины вставлены дополнительные отсеки, благодаря им длина "Белгорода" возросла до 184 метров, что сделало корабль самой большой субмариной в мире. На борту подлодки размещено оборудование для работы с глубоководными аппаратами типа "Клавесин", на верхней палубе она сможет перевозить блочные ядерные реакторы для питания сети подводных датчиков "Шельф". Узел стыковки с "Посейдоном" находится в днище корабля - из-за этого ношу "Белгорода" нельзя разглядеть ни с причала, ни из космоса.

О разработке беспилотной атомной подлодки, способной быстро и незаметно доставить ядерный заряд мегатонного класса к берегам другого континента, сообщил Владимир Путин весной 2018 года. Он упомянул, что проведены успешные испытания энергетической установки для нового оружия. Позже стали известны некоторые подробности "Посейдона": глубина погружения до километра, подводная скорость 50 узлов, дальность плавания не ограничена. Название для аппарата было подобрано путем народного голосования, западные СМИ окрестили его "торпедой Апокалипсиса".

В марте 2019 году Путин сообщил, что испытания "Посейдона" близятся к концу. Вторым его носителем станет АПЛ "Хабаровск".

Антон Валагин