Погибший "Кит": советская атомная подлодка К-8 затонула 49 лет назад

12 апреля в городе Островном Мурманской области, раньше он назывался поселок Гремиха, будут вспоминать погибших моряков подводной лодки К-8.

В этот же день в Николо-Богоявленский морской собор Санкт-Петербурга, где открыта мемориальная доска в память о погибших моряках, придут оставшиеся в живых члены экипажа, вдовы и родственники погибших, чтобы также вспомнить подводников, исполнивших свой долг перед Родиной.

Советская атомная подводная лодка К-8 проекта "Кит" стояла на вооружении Северного флота с 31 августа 1960 года. В апреле 1970-го она несла боевое дежурство в Средиземном море и готовилась участвовать в самых масштабных советских учениях "Океан-70". Экипаж должен был выполнять роль подводной лодки условного неприятеля, которая пробивалась к берегам Советского Союза. Учения планировали начать 14 апреля, они были посвящены 100-летнему юбилею Владимира Ленина.

Но вечером 8 апреля при всплытии К-8 с глубины 160 метров под перископ для сеанса радиосвязи возник пожар в рубке гидроакустиков. Случилось это в районе Азорских островов. Раздался звук тревоги. Все командование сразу же прибыло на центральный пост. Началась борьба за живучесть субмарины.

Лодка всплыла через пять минут. Но пожар по воздухоотводам распространялся дальше. Состав первой смены главной энергетической установки успел заглушить ядерные реакторы и предотвратил возможность теплового взрыва. Но ценой собственных жизней. Все офицеры погибли. Это инженер-капитан 3-го ранга Валентин Хаславский, инженер-капитан-лейтенант Александр Чудинов и старшие инженер-лейтенанты Георгий Шостаковский и Геннадий Чугунов.

Многие выжившие подводники собрались в восьмом отсеке. Их начали эвакуировать через верхний люк. Но концентрация окиси углерода превышала все допустимые нормы. Самостоятельно смогли выбраться только четверо, еще 30 моряков-североморцев погибли. В ночь на 11 апреля к лодке подошли советские торговые суда, которые и забрали живых военнослужащих.

Командир К-8 капитан 2 ранга Всеволод Бессонов и боевая смена продолжали борьбу за живучесть подлодки. Как потом стало известно, в эту команду отбирали только неженатых и из многодетных семей, потому что знали, что в любой момент К-8 может затонуть Работе мешал 8-балльный шторм. И в какой-то момент подводная лодка потеряла устойчивость и пошла ко дну. 12 апреля 1970 года в Бискайском заливе погибла вся боевая смена - 22 моряка.

Всего погибли 52 подводника. К-8 затонула на глубине 4680 метров в 490 километрах к северо-западу от Испании. Это была первая потеря советского атомного флота.

Уже в Североморске, на борту похожей субмарины выжившие члены экипажа воспроизвели всю ситуацию, которая произошла на К-8. Так смогли понять причины аварии и действия моряков-подводников. Члены правительственной комиссии по расследованию катастрофы пришли к выводу, что действия команды были верными. Командиру К-8 капитану второго ранга Всеволоду Борисовичу Бессонову 26 июня 1970 года присвоили звание Героя Советского Союза. Всю команду представили к наградам: погибших - к ордену Красной Звезды, выживших - к медали Ушакова. Именем командира В. Б. Бессонова назвали улицу в городе Островном. Его имя носит и средняя школа № 1 в городе Льгов Курской области.

В Островном есть и улица имени корабельного врача А. М. Соловья, который отдал свой дыхательный аппарат прооперированному им до пожара главному старшине Юрию Ильченко. Также в Островном создан монумент в память о подвиге моряков затонувшей подводной лодки К-8. Каждый год нынешние моряки-подводники вспоминают погибших североморцев К-8.

Светлана Цыганкова