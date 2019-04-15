Войти
15.04.2019
ТАСС

Ракету "Протон-М" для запуска спутника "Ямал-601" отправили на Байконур на поезде

267
0
0
Центр имени Хруничева
Центр имени Хруничева.
Источник изображения: РИА Новости

Аппарат планируется запустить в конце мая

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ракету-носитель "Протон-М" отправили на Байконур в рамках подготовки к запуску спутника "Ямал-601". Об этом сообщили в пятницу в Государственном космическом научно-производственном центре им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ), который изготовил носитель.

"Вчера вечером железнодорожный состав с ракетой-носителем "Протон-М", разгонным блоком "Бриз-М", головным обтекателем и переходной системой <...> был отправлен с завода-изготовителя ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Москве на Байконур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

Запуск спутника запланирован на конец мая. Проект входит в целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных компанией Thales Alenia Space (французское подразделение франко-итальянского консорциума Thales Alenia Space). Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Франция
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Байконур
Похожие новости
05.04.2019
Европейская Thales Alenia Space изготовила российский спутник связи "Ямал-601"
10.08.2012
"Все снести и построить заново"
08.08.2012
Космическая авария: утрачены российский и индонезийский спутники
25.04.2012
Ракета "Протон-М" с арабским спутником связи стартовала с Байконура
20.07.2011
Байконур провел массированный пуск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета