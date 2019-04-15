Ракету "Протон-М" для запуска спутника "Ямал-601" отправили на Байконур на поезде

Аппарат планируется запустить в конце мая

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ракету-носитель "Протон-М" отправили на Байконур в рамках подготовки к запуску спутника "Ямал-601". Об этом сообщили в пятницу в Государственном космическом научно-производственном центре им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ), который изготовил носитель.

"Вчера вечером железнодорожный состав с ракетой-носителем "Протон-М", разгонным блоком "Бриз-М", головным обтекателем и переходной системой <...> был отправлен с завода-изготовителя ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Москве на Байконур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

Запуск спутника запланирован на конец мая. Проект входит в целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных компанией Thales Alenia Space (французское подразделение франко-итальянского консорциума Thales Alenia Space). Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202".