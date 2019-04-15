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15.04.2019
ТАСС

Космонавтов научат принимать решения в полетах к Луне без подсказки с Земли

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: Николай Галкин/ТАСС

Экипажи должны стать автономнее, отметил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения самостоятельно, без помощи центров управления на Земле. Об этом рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Будут разрабатываться техника и процедуры ее использования, которые предоставят экипажу больше автономности или потребуют от него умения находить решение самостоятельно, не опираясь на помощь Земли", - сказал Крикалев.

По его словам, такая мера необходима, потому что у экипажей лунных миссий не будет возможности "срочно что-то доставить, развернуться и полететь назад". При этом собеседник агентства отметил, что принципы подготовки космонавтов останутся прежними.

В России разрабатывается собственная лунная программа, которая, как ожидается, будет принята в 2019 году. Она рассчитана на период до 2040 года. Предполагается, что российские космонавты побывают на Луне после 2030 года, а после 2035 будет завершено строительство полноценной посещаемой базы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
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