США могли не передать Японии обновлённую версию OBOGS F-35

Как сообщалось ранее, в ходе эксплуатации американского многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 обнаружился ряд технических проблем. Одной из серьезных проблем было неожиданное ухудшение самочувствия пилотов в процессе полета.

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Пилоты жаловались на головокружение, покалывание в пальцах и частичную потерю зрения. После проведенных исследований было выяснено, что данные симптомы похожи на кислородное голодание из-за нарушения работы системы подачи кислорода.

F-35 оснащается системой OBOGS (OnBoard Oxygen Generating System), применяемой в авиации США с 1990-х годов. Помимо F-35, проблемы с данной системой возникали на самолетах F-18 и F-22. Пилоты часто оказывались в ситуации, близкой к потере сознания. Причём это проявлялось даже для тех военных лётчиков, опыт которых был весьма большим.

OBOGS предназначена для обеспечения пилота дыхательной смесью во время полета. Система нагнетает забортный воздух в специальный приемник, где происходит его очищение от азота и других газов, а уже очищенная смесь с преобладанием кислорода подаётся пилоту.

Комплекс OBOGS имеет несколько систем контроля подачи дыхательной смеси. Одна контролирует скорость подачи кислорода в маску пилота, исходя из скорости самолета, разности атмосферного давления внутри и снаружи и испытываемых перегрузок. Другая, основываясь на данных химического анализа дыхательной смеси, отвечает за содержание кислорода в ней.

В рамках проведенного расследования было выявлено, что основной причиной нарушения подачи дыхательной смеси в F-35 стало применение нестандартного регулятора подачи кислорода в системе OBOGS, который прекращал функционировать при определенных положениях самолета. Отмечалось, что система фактически переставала работать в ситуации, когда самолёт двигался в определённом угловом интервале.

Ранее также было выявлено, что некоторые элементы у F-35 быстро коррозируют - именно из-за влияния на них "чистого" кислорода.

Учитывая данные неисправности, компании "Lockheed Martin" уже пришлось потратить миллионы долларов на доработку выпущенных истребителей-бомбардировщиков F-35. Однако японская катастрофа может внести новые коррективы в эту работу. Дело в том, что эксперты считают возможным тот факт, когда американский производитель не передал Японии обновлённую технологию OBOGS, в результате чего пилот собранного в Японии F-35 мог потерять сознание (при нештатной работе системы подачи кислорода). Первыми подозрения по этому поводу высказали именно в Японии. Официальные лица эти заявления не комментируют.

Поиски японского лётчика продолжаются. Бортовой регистратор упавшего в воды Тихого океана F-35, как сообщалось ранее, находится на глубине около 1500 м.