Войти
15.04.2019
Военное обозрение

США пообещали показать противникам свою силу в космосе

261
0
-1

Уходящая в отставку министр ВВС США Хизер Уилсон пообещала, что Соединенные Штаты покажут свою силу, чтобы сдержать поползновения своих противников, таких как Россия и Китай, от нападения на американские военные спутники.

Источник изображения: topwar.ru

Уилсон поделилась своим мнением о перспективах потенциального конфликта в космосе с журналистами 8 апреля 2019 года на 35-м ежегодном Космическом симпозиуме.

Может наступить момент, когда мы продемонстрируем некоторые из наших возможностей, чтобы наши противники поняли, что они не могут отказать нам в праве использования космического пространства без последствий.

- заявила министр.

По словам Уилсон, тем самым неприятелям доходчиво разъяснят боевые возможности Соединенных Штатов. Как можно понять с её слов, при этом сейчас недоброжелатели даже не предполагают, о чем идет речь. Уилсон утверждает, что такая "неопределенность" сама по себе является сдерживающим фактором:

Насколько они уверены, что знают всё, что мы можем сделать? Мы можем продемонстрировать нашу силу в космосе.

Уилсон была не единственная на конференции, кто предупредил, что Соединенные Штаты способны самым мощным образом отомстить за "нападение" на американские военные системы, размещенные в космосе.

Недостаточно стоять на ринге и принимать удары. Должна быть воля и возможность нанести ответный удар.

- заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн.

Эти заявления в США уже назвали подобием реанимации идеи так называемых "звёздных войн" (СОИ), которая была провозглашена Рональдом Рейганом в 1983 году.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
01.10.2018
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
25.03.2016
ГЛОНАСС заставит Индию выбрать российский «Ратник»
20.05.2013
Зенитные ракетные войска КНР
07.09.2012
России предсказывают самолетный бум
03.10.2007
США и Россия по-прежнему лидируют на оружейном рынке
31.10.2006
Россия в 2005 году обошла США по объему контрактов на поставку оружия развивающимся странам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета