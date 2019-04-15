США пообещали показать противникам свою силу в космосе

Уходящая в отставку министр ВВС США Хизер Уилсон пообещала, что Соединенные Штаты покажут свою силу, чтобы сдержать поползновения своих противников, таких как Россия и Китай, от нападения на американские военные спутники.

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Уилсон поделилась своим мнением о перспективах потенциального конфликта в космосе с журналистами 8 апреля 2019 года на 35-м ежегодном Космическом симпозиуме.

Может наступить момент, когда мы продемонстрируем некоторые из наших возможностей, чтобы наши противники поняли, что они не могут отказать нам в праве использования космического пространства без последствий.

- заявила министр.

По словам Уилсон, тем самым неприятелям доходчиво разъяснят боевые возможности Соединенных Штатов. Как можно понять с её слов, при этом сейчас недоброжелатели даже не предполагают, о чем идет речь. Уилсон утверждает, что такая "неопределенность" сама по себе является сдерживающим фактором:

Насколько они уверены, что знают всё, что мы можем сделать? Мы можем продемонстрировать нашу силу в космосе.

Уилсон была не единственная на конференции, кто предупредил, что Соединенные Штаты способны самым мощным образом отомстить за "нападение" на американские военные системы, размещенные в космосе.

Недостаточно стоять на ринге и принимать удары. Должна быть воля и возможность нанести ответный удар.

- заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн.

Эти заявления в США уже назвали подобием реанимации идеи так называемых "звёздных войн" (СОИ), которая была провозглашена Рональдом Рейганом в 1983 году.