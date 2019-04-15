Швейцария выносит вопрос закупки нового истребителя на референдум

Швейцария начала процесс отбора нового истребителя, который должен заменить нынешний состав флота ВВС страны. Общая стоимость программы - 8,2 миллиарда долларов.

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В Швейцарии стартует второй этап крупного конкурса по отбору нового основного истребителя. Из пяти фирм-конкурентов готовятся выбрать одну, которая получит контракт в рамках швейцарской программы "Air 2030" - проекта стоимостью 8,2 млрд. долл. США.

Пять образцов были отобраны заранее. Швейцария уже проводила испытательные полеты самолетов конкурирующих фирм, однако испытания проходили на их территории. Теперь пришло время провести проверочные полеты в самой Швейцарии.

За контракт бьются Eurofighter Typhoon, "Боинг" F-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Lockheed Martin F-35A и Saab Gripen E. Каждый из этих самолетов имеет свои достоинства и недостатки. И конечный результат все равно непредсказуем, потому что окончательное одобрение проекта будет сделано в традиционном швейцарском стиле – на референдуме.

Швейцария имеет ряд специфических особенностей, если говорить о формах правления государством и взаимодействием между властью и жителями. К примеру, в Швейцарии нет единого лидера государства – всем управляет равнозначный в правах Федеральный совет из 7 человек.

Швейцарские же референдумы являются одним из важнейших столпов швейцарской государственности. Прямая демократия для местных жителей – не пустой звук, такие опросы населения проводятся по любым важным вопросам.

Так что победителю конкурса, чтобы получить 6 миллиардов долларов из общего бюджета Air 2030, нужно будет пройти еще и общественное одобрение: а швейцарский народ может сказать "нет", как уже бывало ранее по целому ряду военных вопросов. Так, в 2014 году, швейцарцы сказали "нет" покупке истребителей Saab JAS 39 Gripen.

При этом референдум по истребителям - несколько сомнительная затея. Ведь сложно себе представить, что все голосующие являются экспертами в боевой авиации.

Все самолёты-кандидаты должны выполнить восемь тестовых полетов, в том числе один ночной. Профили миссий будут одинаковы для всех.

Lockheed Martin планирует отправить на швейцарские испытания четыре своих малозаметных истребителя пятого поколения к началу июня.

По словам представителей компании, самолеты "Локхид Мартин" стартуют с авиабазы Хилл в штате Юта, после чего сделают остановки на восточном побережье США и авиабазе Рамштайн, Германия.

Компании будут выходить на испытательные полеты в алфавитном порядке. Первым покажет свою продукцию немецко-британский альянс Airbus. Компания на этой неделе начинает показывать одноместный и двухместный варианты своего Eurofighter Typhoon. По словам пресс-секретаря, самолеты британские, потому что они имеют новейшую конфигурацию.

Затем, в конце апреля, Боинг представит свой F-18 Super Hornet. Этот самолет, наряду с Eurofighter, также готовится к немецкому конкурсу на замену истребителя Tornado.

В середине мая Dassault продемонстрирует свой многофункциональный истребитель Rafale, для которого правительство Франции готовит программу модернизации стоимостью несколько миллиардов долларов, направленную на обновление сенсоров и систем вооружения.

Затем, после испытаний F-35, в конце июня, серию испытательных полетов совершит Saab Gripen E.

Согласно "нейтральной" швейцарской доктрине, страна нуждается в парке из 30 или 40 самолетов для перехвата воздушных целей. Чиновники хотят, чтобы во время кризисов в любое время в воздухе одномоментно могло быть минимум четыре самолёта.