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15.04.2019
Военное обозрение

Высказана гипотеза о революции в стелс-технологии на основе борофена

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Американские учёные из частного исследовательского университета Райса заявили о разработке метода для просмотра и изучения такого вещества как борофен. По сути, это плоская (2D) структура, состоящая из атомов бора, выстраивающихся в виде треугольной сетки. Название имеет схожесть с названием "графен" - где в двумерной структуре выстроены атомы углерода. Слой у графена и борофена – в один атом. Военные уже обозначили определённые виды на борофен при его возможном использовании для развития стелс-технологий.

Источник изображения: topwar.ru

Специалисты по материаловедению из инженерной школы университета Райса и Северо-Западного университета (тоже частный исследовательский университет) США Борис Якобсон и Марк Херсам в издании Nature Communications опубликовали статью, в которой говорится не только о возможностях наблюдения за структурой борофена, но и о её изменениях для получения материалов с "запрограммированными" свойствами: электрическими, оптическими, термическими и пр.

Учёные предсказывают, что двумерная структура из атомов бора может принимать более тысячи различных форм, каждая из которых обладает уникальными характеристиками.

Марк Херсам:

Разработка методов для характеристики и управления атомной структурой борофена является важным шагом на пути к реализации многих предлагаемых применений этого материала, которые варьируются от гибкой электроники до новых тем в квантовой физике.

Фото Xiaolong Liu/Северо-Западный университет США

Источник изображения: topwar.ru

Специалистами ранее отмечалось, что борофен может позволить существенно развивать современную электронику. Одно из направлений использования этого материала со множественными структурами – создание элементов хранения информации с более чем существенной степенью миниатюризации. Также борофен планируют применять для создания гибких экранов фактически любой площади с минимальным потреблением энергии. Также рассматривается вариант борофеновых оболочек, которые позволяли бы отражать или преломлять определённое электромагнитное излучение. Это возможно при создании трубчатых конфигураций с определёнными электромагнитными свойствами и с возможным легированием атомами других веществ.

Этот вариант заинтересовал военных, которые уже высказали гипотезу о возможной революции в стелс-технологии на основе борофена. При этом стоит отдавать себе отчёт в том, что это сверхдорогая технология. Но разве США это когда-то пугало, если её можно превратить в бизнес-проект?..

Здесь нужно отметить, что подобные высказывания приводились и в момент публикации данных об изучении свойств графена. Далеко не все озвученные учёными свойства этого материала пока удалось использовать практически.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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США
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