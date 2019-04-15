Взгляд с Запада: крошечная торпеда CRAW изменит подводный флот США

Подводный флот Соединенных Штатов ожидают революционные изменения благодаря созданию новейшей антиторпеды. Данное мнение выразило издание The Drive.

Источник изображения: topwar.ru

В бюджетном запросе ВМС США на 2020 финансовый год упоминается "Программа антиторпедного компактного оружия быстрого нападения (ATT CRAW)" в свете возможности подключения данного изделия к системе управления AN / BYG-1. Последней планируется оснащать перспективные подводные крейсера с баллистическими ракетами класса "Колумбия", многоцелевые субмарины типа "Вирджиния" (модификаций Block IV и V), а также будущие австралийские ДЭПЛ класса "Атака".

Работа над малогабаритной антиторпедой ведется уже более десяти лет в рамках проекта CVLWT. Ее ядром является "рама", на которой могут размещаться боеголовки и, в зависимости от боевой задачи, различные системы, оптимизированные для определенных функций. Система электропитания работает, погружая литий в газообразный гексафторид серы, что приводит к бурной химической реакции, которая, в свою очередь, генерирует пар, приводящий в движение турбинный двигатель. Данный механизм позволяет торпеде осуществлять форсированное ускорение.

Обладая диаметром 6 дюйма (ок. 170 мм) и длиной около 85 дюймов (2160 мм), CVLWT значительно меньше, чем последние варианты тяжелой торпеды Mk 48, которая сейчас является стандартным оружием этого типа для подводных лодок ВМС США. Mk 48 имеют диаметр около 21 дюйма и длину 228 дюймов. Типичный вес мини-торпеды, около 220 фунтов (100 кг), также более чем в 16 раз легче, чем его тяжелый аналог.

Так что мы действительно ведем речь о крошечной торпеде.

- взгляд с Запада.

Уже разработаны несколько вариантов CVLWT, наиболее известным из которых является изделие CAT, также называемое как ATT. Оно призвано уничтожать входящие торпеды, врезаясь в них или уничтожая взрывом боеголовки. Сонар, способный работать как в активном, так и в пассивном режимах, взаимодействует с блоком инерциальных измерений IMU, который позволяет торпеде совершать более точные движения, повышая маневренность и точность.

Универсальность новой модификации ATT CRAW состоит в возможности осуществления наступательных действий, в частности, атаки небольших целей, таких как беспилотные надводные или подводные аппараты. Теоретически антиторпеды данного типа могут быть загружены в пусковые установки субмарин, предназначенные для ведения огня "Томагавками". Запущенный отсюда рой антиторпед даст возможность подавить оборону крупных вымпелов вражеского флота.

Существует вероятность того, что ВМС могут использовать CRAW для ведения подводного минирования. В этом случае из-за малых габаритов изделия усложняется обнаружение опасности противником, появляется возможность создавать более обширные минные поля.

Многоцелевой характер мини-торпеды может трансформировать концепцию подводных боевых действий ВМФ […] Эта революционная способность вполне может стать реальностью в ближайшие несколько лет.

- резюмирует указанное издание.