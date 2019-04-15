Германия приобретает три самолета Airbus A350-900 для правительственных перевозок

Министерство обороны Германии сообщило 11 апреля 2019 года, что бюджетный комитет германского Бундестага одобрил приобретение трех новых дальнемагистральных пасажирских самолетов Airbus A350-900 для федерального министерства обороны на общую сумму около 1,2 миллиарда евро, включая оснащение специальным интерьерами и оборудованием. Самолеты, предназначенные для обеспечения правительственных перевозок (VVIP) будут законтрактованы в апреле 2019 года.

Первый пассажирский самолет Airbus A350-900, полученный германской авиакомпанией Lufthansa (серийный номер 0074, временная французская регистрация F-WZNC, германская регистрация D-AIXA), декабрь 2016 года (с) Airbus

Первый заказываемый самолет А350-900 должен поступить в состав ВВС ФРГ уже в середине 2020 года, а два других - в 2022 году, когда они заменят два эксплуатируемых сейчас правительственных борта Airbus А340-300, техническая готовность которых в последние годы вызывает серьезные нарекания. в ВВС ФРГ самолеты А350-900, как и нынешние А340-300, будут эксплуатироваться Летным отрядом министерства обороны ФРГ - Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (FlBschftBMVg), базируясь в аэропорту Кёльн-Бонн.

Используемые сейчас самолеты А340-300 были приобретены министерством обороны ФРГ из парка германской авиакомпании Lufthansa в 2009 году после примерно 10 лет эксплуатации там.