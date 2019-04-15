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15.04.2019
РИА Новости

Первый польский космонавт рассказал о "гениальных" российских самолетах

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Польский космонавт Мирослав Гермашевский. 1978 год
Польский космонавт Мирослав Гермашевский. 1978 год.
Источник изображения: © РИА Новости / Сенцов

ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Российские самолеты не имеют себе равных в мире, считает первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский.

За свою летную карьеру Гермашевский имел опыт полетов на самолетах производства разных стран, в том числе МиГ-15, МиГ-21, МиГ-29, F-16, F-18.

"Я могу сказать, что российские самолеты не имеют равных себе в мире, если речь идет об авионике, аэродинамике. Раньше их двигатели и электроника были слабее. Сейчас МиГ-29 модернизирован и является полностью достойным соперником для F-16", - сказал собеседник агентства.

"Но то, что показывают сейчас… Су-34 или ожидаемый МиГ-41 – это гениальные машины. Они выполняют не только военные, но и цирковые фигуры. При соответствующем тактическом использовании такая маневренность очень нужна. Я очень жалею, что уже не будет возможности полетать на этих самолетах", - добавил Гермашевсекий.

При этом он рассказал, что любимым его самолетом является МиГ-15. "МиГ-15. Он делал все, что я хотел, там не было слишком много дополнительного оборудования. Прекрасный самолет для пилотажа. Это первый реактивный самолет, который я освоил, это самолет-легенда", - сказал собеседник агентства.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
F-16
F-18
МиГ-21
МиГ-29
Су-34
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