Подлодка Черноморского флота провела учебные стрельбы комплексом "Калибр"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота провёл учения по стрельбе ракетным комплексом "Калибр" в Чёрном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

"Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провёл учение по стрельбе ракетным комплексом "Калибр" в акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений подлодка поднялась на поверхность для установления связи и получила сигнал уничтожить морские и береговые цели условного противника. Затем, после экстренного погружения, боевые расчёты обнаружили цель и провели электронные пуски из подводного положения.

Поясняется, что плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учений военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019", что послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач в условиях реальной обстановки.