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15.04.2019
Известия.ru

Мыши начали бегать кругами после недели на МКС

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Источник изображения: Фото: youtube.com

Ученые ради эксперимента отправили на Международную космическую станцию (МКС) два десятка лабораторных мышей, некоторые из них провели в космосе до 37 дней.

Как отмечается в статье журнала Scientific Reports, ученые хотели выяснить, как на живом организме сказывается относительно долговременное пребывание в невесомости. Комплексную экспериментальную установку для таких исследований на станцию доставила SpaceX в 2014 году.

В невесомости самки вели себя неотличимо от контрольной группы на Земле — в частности, они ели, умывались и взаимодействовали друг с другом. Постепенно мыши адаптировались к микрогравитации и стали ловко передвигаться по клеткам, в том числе цепляясь за стенки клетки хвостами.

Однако через 7–10 дней после старта экспедиции молодые мыши начали коллективно бегать кругами, что удивило ученых. Предположительно, мыши испытывали удовольствие от физической активности в невесомости, так как у них не было, к примеру, колес для бега, которые любят мелкие грызуны.

В пользу этого объяснения говорит тот факт, что бегали кругами только молодые мыши, у которых потребность в движении выше. Все животные пережили эксперимент: ученые отметили хороший вес, состояние здоровья и шкуры, что свидетельствует о том, что мыши ухаживали за собой на орбите.

20 ноября 2018 года российский космонавт Сергей Прокопьев заявил, что хомяки лучше других животных подходят на роль домашних питомцев на МКС. В космосе помимо хомяка уже побывали обезьяна, собака, кошка, черепаха, крыса, морская свинка, лягушка, перепел, тритон, улитка, геккон и даже рыба.

Первыми животными Земли, родившимися в космосе, являются рыжие тараканы — дети таракана по имени Надежда. Она побывала в космосе на беспилотном аппарате "Фотон М-3" в сентябре 2007-го.

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Страны
Россия
Компании
SpaceX
Проекты
МКС
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