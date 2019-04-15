Войти
15.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названа дата спуска на воду первой подлодки-носителя комплекса "Посейдон"

307
0
+1
Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Источник в оборонно-промышленном комплексе России назвал точную дату спуска на воду атомной подлодки специального назначения проекта 09852 "Белгород", которая станет первым носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон".

По словам источника, АПЛ спецназначения проекта 09852 "Белгород" будет выведена из эллинга "Севмаша" и спущена на воду в Северодвинске 23 апреля, передает ТАСС.

Он уточнил, что достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания будут завершены в течение 2019 года, а "в 2020 году пройдут заводские ходовые и государственные испытания субмарины, в конце того же года "Белгород" должен быть передан Военно-морскому флоту".

Ранее стало известно название первой подводной лодки – носителя комплекса "Посейдон", а также примерные сроки спуска этой субмарины на воду и планируемые сроки завершения испытаний.

Напомним также, на 23 апреля запланирована закладка двух фрегатов проекта 22350 и двух больших десантных кораблей проекта 11711.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как может выглядеть российский флот в ближайшем будущем.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Проекты
11711
2020-й год
22350
НПА
Ядерный щит
Похожие новости
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета