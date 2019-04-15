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15.04.2019
Известия.ru

Украинские пистолеты под видом велосипедов конфисковали в Ираке

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Источник изображения: Фото: twitter.com/CalibreObscura

Пограничная служба Ирака обнаружила ящики с пистолетами "Форт-19" украинского производства во время осмотра контейнеров, прибывших в порт Умм-Каср. Об этом сообщило агентство Sky Press.

По данным Twitter-аккаунта Calibre Obscura, в контейнере, который был помечен как "велосипеды", находилось свыше 1 тыс. единиц оружия.

"Видны серийные номера. (Пистолеты. — Ред.) идут в полной комплектации с запасными обоймами", — говорится в публикации.

#Iraq: 1000+ Ukrainian Fort-19 9x19mm pistols apparently seized by Iraqi Border Police, from a container apparently marked as "Bicycles".

The serials are even still visible, come in the full packaging & a spare magazine. If this is legit, some large scale smuggling afoot. pic.twitter.com/NjLSFz9hRY

— C Os (@CalibreObscura) 11 апреля 2019 г.

В настоящее время на содержимое контейнера наложен арест, проводится расследование.

17 октября прошлого года сотрудники ФСБ в Саратове задержали мужчину, который незаконно поставлял на Украину похищенные в России детали для реактивных двигателей истребителей Су-27 и МиГ-29.

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Страны
Ирак
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
Су-27
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