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15.04.2019
Независимое военное обозрение

Спутник уничтожить!

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Ракета-перехватчик устремилась к цели. Иллюстрация с сайта www.raytheon.com
Ракета-перехватчик устремилась к цели. Иллюстрация с сайта www.raytheon.com.

Все больше стран стремятся создать оружие для войны в космосе

Создавая и запуская в космос первый в истории человечества искусственный спутник Земли, Сергей Павлович Королев и его соратники вряд ли ожидали, что, во-первых, придуманное ими для своего аппарата название – спутник – тут же на многие годы станет одним из самых известных и популярных на планете; а во-вторых, что вскоре ведущие страны мира начнут активно разрабатывать оружие для уничтожения таких аппаратов.

В итоге на протяжении последних десятилетий с расположенных в разных уголках планеты космодромов на орбиту один за другим отправлялись орбитальные "хитмены" (спутники-истребители) и спутники-инспекторы, а на поверхности Земли в это же время создавались средства для ослепления космических аппаратов или их физического уничтожения.

Идея одной ракетой или лазерным лучом уничтожить или вывести из строя спутник и тем самым лишить противника средств разведки, связи и управления, навигации (далее по списку) оказалась столь заманчива, что сегодня уже разве что только совсем технически неразвитый игрок не стремится создать оружие, которым может снести с орбиты вражеский орбитальный аппарат. Причем от такого рода агрессивных действий пока что не может быть застрахован никто. Даже Соединенные Штаты.

"Угроза космического Перл-Харбора возрастает с каждым днем, – указывает конгрессмен Джим Купер в предисловии к докладу "Оценка космических угроз – 2019", подготовленному Центром стратегических и международных исследований. – Но эта война не будет длиться годами. Скорее всего все закончится в тот же день, когда и начнется. Без наших спутников нам было бы трудно перегруппироваться и дать отпор. И мы можем даже не узнать, кто напал на нас. Мы просто станем глухими, немыми, слепыми и бессильными".

Впрочем, американцы лукавят. Ведь именно США стали зачинщиками гонки антиспутниковых вооружений: в 1958–1959 годы американцы провели 12 испытаний первой системы вооружений, задачей которой являлось уничтожение космических аппаратов (правда, неудачно). Затем последовали испытания других систем. Перефразируя поговорку: не готовь Перл-Харбор другому, сам его получишь.

Так и произошло на самом деле: увидев, как США намерены поступить с ее спутниками, Москва сразу же приступила к созданию аналогичной системы. И как это часто бывало в годы холодной войны, советские конструкторы, стартовав вторыми, к финишу пришли первыми. Система, известная как "ИС" (истребитель спутников) и включавшая боевые маневрирующие КА, была успешно испытана уже в 1963–1964 годы, а в 1978-м принята на вооружение.

Только через четыре года США узнали об этом и спешно бросились создавать новую ракету-убийцу спутников ASM-135 ASAT, которая была успешно испытана в 1985 году (был сбит старый спутник Solwind P78-1). Пентагон планировал закупить 112 ракет, носителем которых стали бы 20 истребителей F-15. На деле успели купить только 15 ракет, а в 1989 году президент Рейган программу закрыл.

Уже в нашем веке гонку антиспутниковых вооружений возобновил Китай, сбивший в январе 2007 года свой спутник, после чего в следующем году то же самое сделали американцы. Последние, кстати, утверждают, что Пекин испытывает еще и лазерное оружие. Ну и, наконец, 27 марта с.г. испытание ракеты-перехватчика на реальном спутнике провела Индия.

Как видим, гонка космических вооружений уже началась, и к каким результатам она приведет – не скажет даже самый смелый эксперт.


Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
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