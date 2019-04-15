ОСК продаст финскую верфь Arctech в обмен на Невский судостроительно-судоремонтный завод

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Arctech уходит без долгов. ОСК оставит их себе, получив Невский ССЗ и $60 млн", для продажи финской верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Arctech Helsinki Shipyard будет создано отдельное юрлицо, на которое переведут активы предприятия. Прежняя компания с долгами останется у ОСК, к ней в рамках сделки перейдет Невский судостроительн[о-судоремонтн]ый завод (Невский ССЗ). Плюс к этому корпорации доплатят €60 млн. Собеседники "Ъ" называют решение выйти из Arctech в условиях санкций верным, но указывают на спорное финансовое положение Невского ССЗ и опасаются, как бы корпорация не обзавелась очередным проблемным активом.

(с) Jussi Rosendahl / Reuters

"Ъ" стали известны детали сделки по продаже ОСК финской верфи Arctech. О подписании директивы, разрешающей продажу, рассказал глава корпорации Алексей Рахманов и подтвердил "Ъ" заместитель главы Минпромторга Олег Рязанцев, уточнив, что совет директоров ОСК должен обсудить этот вопрос на следующей неделе. Господин Рахманов добавил, что структура сделки предусматривает "деньги в обмен на активы Arctech плюс 100% Невского ССЗ". "Осталось согласовать два договора. Надеемся, до конца апреля все закончим",- добавил он (см. "Ъ-Онлайн").

ОСК выкупила Arctech, специализирующуюся на строительстве судов ледового класса, в 2011-2014 годах у корейской STX Corporation. Проблемы Arctech начались в 2014 году, когда ОСК попала под санкции США и предприятию стало сложно привлекать средства в зарубежных банках, проблемы возникли и из-за девальвации рубля. Arctech получила убытки от строительства ледокола "Мурманск", была оштрафована на $50 млн "Совкомфлотом" за задержку сдачи четырех судов для проекта "Сахалин-2", не смогла получить заказ на круизный лайнер для японской Peace Boat. Осенью ОСК определилась с потенциальными покупателями: ими стали бывший глава Росморречфлота и экс-замминистра транспорта Виктор Олерский и его давний партнер, совладелец "Пола Групп" Ришат Багаутдинов (см. "Ъ" от 31 октября 2018 года).

Как рассказывают источники "Ъ", все активы Arctech будут переведены на отдельно созданное юрлицо, оно и будет продано. Старое - с долгами - останется у ОСК, поясняют они, ему же будет принадлежать ССЗ. Деньгами за Arctech доплатят €60 млн. По их словам, фактически ОСК приобретет 49,9% Невского ССЗ, но с учетом закольцованности владения получит актив целиком. В марте в уставном капитале ООО "Невский ССЗ" произошли изменения, и 50,01% завода, ранее принадлежавшие ООО "Озерная верфь" (владельцы Ришат Багаутдинов, Константин Бурьянов, Владимир Касьяненко и Олег Кондрук), 28 марта оказались в его же собственности, а на одном из прежних акционеров - Algador Holdings Limited - были консолидированы остальные 49,99% акций предприятия.

То, что сделка обсуждается именно с господином Олерским, косвенно подтвердил Алексей Рахманов. "Поскольку у нас будет соглашение о сотрудничестве после продажи, корпорация вовлечет Arctech в эту работу (строительство ледоколов на СПГ.- "Ъ"),- сообщил он.- Надеемся, все пойдет вне санкционных режимов. Как сейчас будет, легко или тяжело, Виктору Александровичу (Олерскому.- "Ъ"), я не знаю".

На сайте Невского ССЗ указано, что верфь строит сухогрузы и теплоходы, буксиры, морские танкеры, суда ледового класса Arc4 и т. д. Также сообщалось, что на ее мощностях ведется строительство паромов на СПГ Усть-Луга-Балтийск. Источник "Ъ" в отрасли отмечает, что решение вывести Arctech за периметр ОСК очень верное в условиях санкций, но с Невским ССЗ не все так просто. У завода очень большие убытки - не сдан танкер для Минобороны, три судна для Морспасслужбы и пять сухогрузов, за четыре из которых получены деньги и в лучшем случае будут сданы только два, отмечает собеседник "Ъ". "Главное сейчас - структурировать сделку так, чтобы ОСК не получила очередной проблемный актив",- говорит он.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отмечает, что в целом портфель завода крайне привлекателен, вопрос лишь в том, как ОСК реструктуризировать его по срокам, чтобы избежать штрафных санкций от заказчика. При необходимости ОСК сможет перевести заказы на другие предприятия, рассуждает он, и если давно стало понятно, что загрузить Arctech новыми контрактами ОСК не сможет, то привлечение новых гражданских заказов на Невский ССЗ - не проблема.