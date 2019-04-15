Космические амбиции Пентагона

Сумеет ли человечество сохранить мирный статус внеземного пространства

Вашингтон весьма настойчиво продолжает проводить политику интенсивной милитаризации космического пространства, которое американские военные и политики постоянно именуют таким же театром военных действий (ТВД), как землю, воздух, океан и киберпространство. Правда, космосу, как новому домену применения сил Пентагона, во всех стратегических документах США отводится первое место по обеспечению национальной безопасности Америки и защиты ее интересов в разных частях планеты.

В конце марта с.г. президент США Дональд Трамп назначил командующего Космическим командованием ВВС США четырехзвездного генерала Джона Реймонда главой Объединенного космического командования, которое создается в рамках нового вида ВС, Космических сил, но временно будет функционировать под эгидой ВВС. В ближайшее время его кандидатура должна быть утверждена законодателями.

УСТРЕМЛЕНИЯ ВОЕННЫХ

В конце марта с.г. высокопоставленные чиновники американского военного ведомства в лице помощника министра обороны по вопросам внутренней и глобальной безопасности Кеннета Рапуано, заместителя начальника Космического командования ВВС генерал-лейтенанта Дэвида Томпсона и начальника Центра космических и ракетных систем, входящего в состав этого командования, генерал-лейтенанта Джона Томпсона, доложили членам подкомитета по Стратегическим силам комитета по Вооруженным силам (КВС) Палаты представителей Конгресса США об общих подходах к развитию космической компоненты этого вида Вооруженных сил, о проведении военных операций в околоземном пространстве и о программах разработок и закупок систем и средств космического назначения.

Кроме указанных представителей Пентагона на слушаниях выступила также и одна из директоров Главного контрольно-финансового управления США Кристина Чэплейн, отвечающая за вопросы приобретения систем и средств военного назначения и за выбор подрядчиков.

Как отметил главный спикер Кеннет Рапуано, сложившаяся на современном этапе ситуация в космосе ведет к необходимости кардинального изменения целей и задач, стоящих перед космическими системами США. Если до сих пор они предназначались только для обеспечения операций национальных ВС на различных ТВД, то сегодня военные действия в космосе становятся одним из главных инструментов, способных оказать решающее влияние на ход и исход будущих кризисов и конфликтов. Поэтому Пентагону необходимо адаптироваться к новым условиям, он должен быть готов к беспрепятственному проведению операций в околоземном пространстве и к предотвращению возникающих там угроз безопасности США, а также безопасности их союзников и партнеров.

На современном этапе деятельность МО США по противостоянию внешним угрозам определяется не только положениями Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны, но и требованиями, сформулированными в Национальной космической стратегии, утвержденной Дональдом Трампом в марте 2018 года. В соответствии с ней, Пентагон должен создать все условия, необходимые для поддержания мира силовыми методами, для сохранения лидирующих позиций Америки в космосе и обеспечения свободы действий ее сил и средств на этом ТВД.

В космическую стратегию включены все аспекты обеспечения интересов США вне Земли. Она предписывает Пентагону обеспечить решение четырех стратегических задач. Прежде всего военное ведомство Америки должно принять меры для укрепления безопасности, стабильности и непрерывности действий Вашингтона в космосе. Во-вторых, космические формирования ВС США должны обеспечить сдерживание вероятных противников на этом ТВД и оказать им эффективное противодействие в случае возникновения реальных угроз. В-третьих, Пентагон отвечает за проведение мероприятий по поддержанию коммерческих предприятий США, являющихся главным поставщиком традиционных и перспективных космических технологий, товаров и услуг в этот сектор мирового рынка, а также за ограничение доступа враждебных Америке стран к критическим технологиям и изделиям космического назначения. Последняя задача, которую должен решить Пентагон, предусматривает повышение числа управляемых человеком космических аппаратов и автоматизированных средств, действующих на околоземных и удаленных орбитах.

Чтобы обеспечить решение указанных задач, как подчеркнул помощник военного министра, Пентагону необходимо кардинально пересмотреть свой подход к использованию космического пространства. Отныне космос должен рассматриваться как военный домен, на котором могут проводиться все необходимые операции в условиях вооруженных конфликтов.

Рапуано остановился и на финансовых вопросах. В бюджетной заявке МО США на 2020 финансовый год на космические расходы запрашивается 14 млрд долл. Эти ассигнования планируется потратить на интеграцию космоса в многодоменное пространство ведения боевых действий ВС США, в том числе на проведение текущих операций и на создание боевых средств для непосредственного противодействия противнику в космосе. В будущем году на создание штаба Космических сил, в состав которого войдет около 200 человек, планируется израсходовать 72 млн долл. К моменту окончания переходного периода создания Космических сил как отдельного вида ВС, который должен завершиться в 2024 году, их суммарные ежегодные расходы будут составлять 500 млн долл.

Помощник главы МО США уведомил членов КВС и о том, что его ведомство проводит мероприятия по созданию Космического командования. В его функции войдут планирование проведения военных операций в космосе и осуществление непосредственного руководства боевыми действиями на космическом ТВД.

Новое командование должно будет разработать доктрину, тактику и процедуры ведения боевых действий с использованием космических систем и средств. В его задачи также войдет обеспечение превосходства ВС США в космосе. В настоящее время в Америке уже действует одно Космическое командование, которое является структурой ВВС США и отвечает за обеспечение всех военных операций американских ВС информацией и связью с использованием космической инфраструктуры.

Кроме того, подчеркнул Рапуано, военное ведомство провело ряд реформ, направленных на повышение эффективности разработок и закупок космических вооружений, включая сокращение бюрократического аппарата Центра космических и ракетных систем, являющегося структурой ВВС США, и включением в его состав новых руководителей программ приобретения систем и средств космического назначения. По его словам, после создания Управления космического развития (Space Development Agency), которое будет отвечать за все вопросы ускорения процессов разработок, закупок и введения в эксплуатацию космических систем и средств следующих поколений, эти реформы будут продолжены.

В заключение своего выступления помощник министра обороны заявил, что космос является реальной сферой ведения боевых действий, хотя она только возникает и начинает развиваться. По его мнению, уже не стоит вопрос о том, меняется или нет характер современных боевых действий. Главный вопрос состоит в том, каким образом США должны переформулировать свои стратегические установки, чтобы сдерживать агрессию враждебных им стран и быть готовыми к ведению войн в будущем. Минобороны США разработало планы сохранения поддержания превосходства Америки в космосе и ведения там будущих войн. Поддержка законодателями космических планов Пентагона является ключевым фактором достижения успехов на этом пути.

ВАШИНГТОН ПРОТИВ

Москва внимательно отслеживает космические устремления Вашингтона. Так, 1 апреля с.г. МИД РФ опубликовал сообщение для СМИ, в котором изложена позиция России по дальнейшей милитаризации космоса, осуществляемой США. Как говорится в сообщении, "29 марта в Женеве завершила работу созданная в соответствии с резолюцией ГА ООН 72/250 Группа правительственных экспертов (ГПЭ), мандат которой предполагал подготовку рекомендаций по элементам юридически обязывающего инструмента (международного договора) по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), включая предотвращение размещения оружия против орбитальных объектов".

В сообщении отмечается, что в ходе двух сессий, состоявшихся в августе 2018 года и в марте с.г., специалисты 25 стран мира, в том числе РФ, КНР, США, Индии и других государств – участников космической деятельности, пытались подготовить проект договора по ПГВК, включающий вопросы целей и масштабов договоренностей, обязательств стран-участниц по исключительно мирному использованию космического пространства, меры по контролю выполнения взятых обязательств, а также ряд других положений, препятствующих превращению космоса в арену боевых действий.

Однако, как указывает МИД, "в последний день, когда в результате непростых дискуссий, направленных на сближение позиций и достижение компромисса, Группе удалось вплотную подойти к своей цели – итоговому докладу, эксперт США заблокировал его принятие, причем без какого-либо внятного объяснения причин".

В таком исходе событий внешнеполитическое ведомство РФ практически не сомневалось, поскольку США неуклонно продолжают проводить политику обеспечения "одностороннего доминирования в космосе любыми способами". Об этом свидетельствует и решение Вашингтона о размещении на орбитах к 2030 году ударных средств национальной системы противоракетной обороны. При этом все российские инициативы по предотвращению гонки космических вооружений категорически отвергаются Америкой.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"