Россия в ожидании новой революции

Отставание в промышленной робототехнике может отразиться на обороноспособности страны

В рамках Четвертой промышленной революции, которая стирает границы между физическими, цифровыми и биологическими технологиями, российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) стремится внедрять и использовать передовые производственные разработки для создания новейших образцов военной техники, в том числе боевых роботов. А на многих предприятиях оборонки, если это целесообразно экономически, проводится автоматизация и роботизация производства.

В промышленности робототехника применяется для выполнения высокоточных операций с большой скоростью, которые повторяются многократно. Кроме того, роботы приходят на помощь человеку в процессах с большими физическими нагрузками и вредными условиями труда. При этом создание и внедрение промышленных роботов требует крупных финансовых вложений и высокой квалификации обслуживающего технического персонала. Некоторые предприятия экономят на внедрении новых технологий и остаются на прежнем технологическом уровне, эксплуатируя дешевое оборудование и человеческие ресурсы. О низком спросе на такую технику свидетельствует годовой объем продаж промышленных роботов в нашей стране, который не превышает 600 штук. Для сравнения, в Европе это 50 тыс. единиц, а в Азии – 150 тыс.

По оценке Совета безопасности РФ, наша страна в этой области имеет значительное отставание от ведущих промышленно развитых государств. Это объясняется, по мнению помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина, отсутствием программно-целевого подхода к развитию данного направления, в том числе целевого бюджетного финансирования, а также координации действий заинтересованных сторон.

"Как это ни печально, но нужно признать, мы очень сильно отстали в области промышленной робототехники, – подчеркивает Александр Абелин. – Степень роботизации отечественной промышленности находится на порядок ниже среднего мирового показателя".

При этом значительное отставание наблюдается в таких важных для робототехники отраслевых технологиях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, мехатроника, техническая сенсорика, а также автономное энергопитание.

Согласно опубликованному в ноябре 2018 года докладу Международной федерации робототехники, Россия имеет наряду с Индией наиболее низкие показатели – соответственно четыре и три робота на 10 тыс. работников (правда, годом ранее у нас было три робота на 10 тыс. работников). Это так называемая плотность робототехники, показывающая количество роботов на 10 тыс. человек, занятых в обрабатывающих отраслях промышленности.

Максимальный показатель плотности – 710 роботов на 10 тыс. работников – в Южной Корее, в Сингапуре он составляет 658 роботов, в Германии – 322, в Японии – 308, в Швеции – 240, а в Дании – 232. США же оказались только на седьмом месте – у них этот показатель равен "всего" 200 роботам на 10 тыс. работников. А вот Китай не вошел ни в десятку, ни даже в двадцатку самых роботизированных стран, у него только 21-е место с показателем 97 роботов на 10 тыс. работников. Впрочем, здесь главная причина состоит не в малом количестве роботов, а в большой доле работающих людей. В целом же автоматизация производства во всем мире постоянно ускоряется, а среднее значение глобальной плотности роботов в 2017 году составило 85 единиц, что на 15% лучше показателя предыдущего года.

Как отметили специалисты Совбеза РФ, для изменения ситуации в лучшую сторону в России необходимы формирование единой государственной политики по ускоренному развитию отечественной робототехники и подготовка соответствующих специалистов.

В Стратегии нацбезопасности РФ робототехника указана как одна из перспективных высоких технологий, необходимых для решения задач нацбезопасности в области науки, технологий и образования. Соответствующий указ президента РФ был подписан Владимиром Путиным в последний день декабря 2015 года. К слову сказать, в предыдущей Стратегии робототехника вообще не упоминалась.

С применением новых технологий и внедрением промышленных роботов возможно создание частично автоматизированного производства. При этом цифровизация производственных процессов может достигать 95% и способствовать сокращению времени производственного цикла, значительно снижая затраты. Применение цифрового проектирования и моделирования, использование робототехники, создание системы организации и управления предприятием с промышленной сенсорикой – внедрение "умных" инструментов управления (контроллеров) в производственное оборудование – и выведение сенсоров на уровне цеха или всего производства способны многократно повысить производительность труда и эффективность технологических процессов изготовления изделий. Это не значит, что человек будет вытеснен. Контролирование техники, которая может выйти из строя, невозможно без участия человека.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий 3 апреля с.г. отметил в интервью ТАСС, что специалисты в области робототехники станут востребованными на рынке труда в эпоху цифровизации. Подготовка квалифицированных кадров по специальности "Мехатроника и робототехника" уже проводится в 49 высших учебных заведениях России. В ближайшее время в военных вузах начнется подготовка офицеров по специальности "Робототехника военного и специального назначения". Студенты будут осваивать проектирование и эксплуатацию промышленных роботов, а курсанты – боевых.

Внедрение промышленной робототехники способствует росту эффективности производства и установлению взаимодействия между роботами и людьми, не оставляя в то же время последних без работы и без средств к существованию. Вот только пока по этой самой промышленной робототехнике Россия находится на предпоследнем месте упомянутого рейтинга. А ведь промышленные роботы – это победы и в освоении космоса и океана, и в области создания новейших образцов вооружений, и во многих других сферах. Можно по праву утверждать: нет роботов – нет и победы. Допуская отставание в промышленной робототехнике, мы заранее обрекаем себя на поражение. Пока, конечно, только в экономическом плане, но это только пока.