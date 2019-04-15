Антигравитатор на колесах

Россия испытала нарушающий законы физики "квантовый двигатель"

В России разработан неракетный нереактивный квантовый двигатель, который в ходе испытаний 3 марта 2018 года развил удельную силу тяги в 115 ньютонов на киловатт — в 165 раз выше, чем у известных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Подобное утверждается в статье, опубликованной в последнем номере "Воздушно-космической сферы" — журнала из списка Высшей аттестационной комиссии (ВАК). "Лента.ру" рассказывает о нарушающем законы физики устройстве и об авторах этой разработки.

Органы и колеса

В статье говорится о проведении испытаний двух изделий. Первое — "шасси на колесах с импульсным квантовым двигателем внутри типа КвД-1-2009 образца 2009 года с горизонтальной силой тяги с вращающимися рабочими органами". Второе — "антигравитатор" с КвД внутри с вертикальной тягой. Протокол контрольных испытаний выложен на сайте группы компаний "Квантон", занимающейся разработкой "квантового двигателя".

Конструктивно первое изделие напоминает двигатель EmDrive, впервые продемонстрированный в 2002 году британским инженером Роджером Шойером. Зарубежное устройство состоит из магнетрона и резонатора, а внешне напоминает положенное на бок ведро. Изделие работает от источника электрической энергии и не требует использования жидкого топлива. Конструкция позволяет, по словам создателя, преобразовывать излучение в тягу.

Поскольку из резонатора двигателя при его работе не фиксируются выбросы фотонов или других частиц, которые могли бы объяснить появление тяги, заявляемые возможности EmDrive нарушают закон сохранения импульса. По этой причине ученые справедливо отмечают, что авторы экспериментов с таким двигателем пренебрегают множеством факторов, в частности, силами Лоренца, порожденными действием магнитного поля Земли на находящиеся под током кабели электрического усилителя, питающего EmDrive, и проводят некорректные расчеты силы тяги.

Концепция двигателя EmDrive Источник изображения: Изображение: журнал "Воздушно-космическая сфера"

Российские авторы утверждают, что не только нашли объяснение работе квантового двигателя, но и сумели на порядки, по сравнению с зарубежными (американскими и китайскими) аналогами, увеличить якобы развиваемую им силу тяги. "В основу работы нереактивного квантового двигателя (КвД) положена квантованная структура космического вакуума из квантонов, от которой можно отталкиваться с помощью КвД, создавая новые нереактивные силы тяги в соответствии с фундаментальной теорией суперобъединения", — говорится во втором абзаце публикации.

В статье утверждается, что "будущее принадлежит квантовым двигателям и другим космическим технологиям", а также то, что "в настоящее время Россия является лидером в разработке теории и конструкций квантовых двигателей". В протоколе контрольных испытаний заявляется, что переход от ЖРД к КвД позволит "более чем в сто раз, то не в десять раз, как объявил Илон Маск", снизить пусковые затраты.

Представленные в статье и протоколе численные результаты испытаний не сопровождаются расчетом погрешности измерений. Придать правдоподобность своим заявлениям авторы пытаются, упоминая известных ученых и знакомые всем научные организации.

Раскадровка с комментариями ролика контрольных испытаний КвД-1-2009 от 3 марта 2018 года Источник изображения: Изображение: quanton.ru

В частности, в публикации утверждается, что "Российская академия наук на своем сайте сделала заявление, что квантовый двигатель не противоречит законам физики". Соответствующая ссылка в статье ведет на перепечатанную в сентябре 2017 года на сайте академии новость URA.RU, в которой приводится цитата российского математика Георгия Малинецкого, утверждающего, что EmDrive "не расходует рабочее тело, он имеет дело с полем, поэтому для него не нужно ракетное топливо везти на орбиту". Таким образом специалист прокомментировал сообщение телеканал CCTV-2 о создании китайскими учеными рабочего образца двигателя EmDrive.

Главные лица

Интерес представляет состав авторского коллектива, подготовившего публикацию, и участников "контрольных испытаний". Список авторов журнальной статьи состоит из семи человек. Три из них представляют "Квантон", в том числе кандидат технических наук, научный руководитель и главный конструктор группы компаний Владимир Леонов. Еще два автора связаны с ракетно-космической корпорацией "Энергия" — речь идет о кандидате технических наук, советнике Олеге Бакланове и инженере-испытателе, заслуженном испытателе космической техники Александре Кубасове.

В число авторов также входят бывший директор "Воронежского механического завода", сопредседатель Совета директоров при Председателе Совмина СССР, член Высшего экономического совета при Верховном Совете РСФСР, автор книг "Где честь живет и нечисть" и "Когда спит честь, бал правит нечисть" Георгий Костин и член экспертного совета Комитета по обороне Государственной Думы, генерал-лейтенант Михаил Саутин.

Число присутствующих на контрольных испытаниях лиц, подписавших соответствующий протокол, больше на три человека. В нем, в частности, значится еще один Владимир Леонов — журналист еженедельника "Аргументы недели". С его публикациями, например, небезынтересной статьей "Победить тяготение" от марта 2018 года, можно познакомиться на страницах издания.

Революционные технологии

В предисловии к номеру главный редактор "Воздушно-космической сферы" Кирилл Плетнер отметил, что "идея антигравитации, безусловно, спорная. Поэтому, публикуя статью о двигателе, устроенном на новых физических принципах, мы не претендуем на истину в последней инстанции, а лишь приглашаем читателя к дискуссии". Там же главред пишет, что "сегодня есть стойкое ощущение, что мы находимся на границе научного прорыва. Ведь то, что мы сделали в освоении космоса, было реализацией проектов, которые создавались еще при Сергее Павловиче Королеве. Сейчас нужны новые идеи, новое мышление, новые революционные технологии".

Однако такая предусмотрительная оговорка никак не может снимать с издания ответственности за содержимое публикации. В феврале "Воздушно–космическая сфера" вошел в перечень рецензируемых научных изданий ВАК и рекомендован для публикаций соискателей ученой степени — аспирантов и докторантов. Об этом сообщил тот же Плетнер, а еще ранее — газета "Военно-промышленный курьер". На сайте журнала отмечается, что все статьи, представленные в нем, соответствуют номенклатуре специальностей научных работников по направлению 05.07.00 "Авиационная и ракетно-космическая техника", а само издание адресовано специалистам, занимающимся научными и промышленными аспектами строительства воздушно-космической обороны Российской Федерации.

По размещенному на сайте ВАК перечню, с 12 февраля в журнале "Воздушно-космическая сфера", согласно распоряжению Минобрнауки, могут публиковаться основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальности "Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности (технические науки)".

Нельзя не отметить, что идеологом создания газеты и журнала выступил король космического государства Асгардия Игорь Ашурбейли, ранее возглавлявший конструкторское бюро "Алмаз-Антей", разработавшее ракетные комплексы С-300 и С-400.

В августе 2018 года "Военно-промышленный курьер" с 15-летием поздравил министр обороны Сергей Шойгу, также указав на значимость журнала: "За эти годы газета сумела зарекомендовать себя как авторитетный источник аналитической информации. Неоспоримые достоинства "Военно-промышленного курьера" — объективность, полнота и достоверность предоставляемых сведений — сделали его одним из самых популярных тематических изданий в нашей стране".

После публикации в феврале официальным журналом Минобороны "Армейский вестник" статьи о "парапсихологическом спецназе" подобная оценка "Военно-промышленного курьера" не должна вызывать удивления.

Научиться квантовать

Деятельность Леонова периодически привлекает внимание экспертов и журналистов. Последний раз это произошло в марте, когда "Военно-промышленный курьер" опубликовал материалы круглого стола, посвященного квантовому двигателю. В статье газеты говорилось, что по инициативе заместителя гендиректора "Роскосмоса" Ивана Харченко разработано техническое задание (ТЗ), предполагающее создание демонстрационного образца квантового двигателя.

"Личность Леонова для нас известная, он неоднократно к нам обращался с идеей внедрить инновационный антигравитационный двигатель, созданный на основе той теории, которую он, как декларирует, разработал. Некая теория суперобъединения. Нами действительно сформировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, как пишут СМИ, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет автор", — прокомментировал РИА Новости материал газеты советник гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по науке Александр Блошенко.

По его словам, в госкорпорации "знают позицию РАН по этому вопросу и разделяют ее сдержанность по поводу того, что Леонов разработал некую теорию суперобъединения, которая в корне меняет все существующие на сегодняшний день теории. Некий аналог теории струн. В то же время мы понимаем, что тот, кто первый научится квантовать гравитационное поле, без всяких сомнений заслуживает Нобелевскую премию". Блошенко напомнил, что даже к устоявшейся планетарной модели атома первоначально у ученых было скептическое отношение, поэтому нельзя сразу априори отвергать новые теории. ТАСС советник заявил, что "нам интересно измерить тягу и энергопотребление антигравитационного двигателя Леонова".

Пятая сила

По мнению Леонова, по космическому пространству "разлита" колоссальная энергия "в виде глобального электромагнитного поля с очень мелкой дискретностью (квантованностью), о котором ранее ничего не было известно". "Это глобальное поле открыто мной в 1996 году как пятая фундаментальная сила (суперсила) в виде сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ). Его носителем является квант пространства-времени (квантон), размеры которого на десять порядков меньше атомного ядра, но он концентрирует энергию, намного превышающую ядерную", — говорит изобретатель КвД-1-2009.

Леонов уверяет, что "квантовый двигатель отталкивается от глобального поля СЭВ за счет деформации в нужном направлении (искривления по Эйнштейну) квантованного пространства-времени, создавая искусственною силу тяготения (тяги)". Создатель КвД-1-2009 уверен, что современная наука неправильно интерпретирует природу темной материи, которая якобы и является реальным проявлением пятой силы.

Обновленный президиум

Взгляды Леонова противоречат современной физике и вызывают резко негативную реакцию в экспертном сообществе. Согласно современным представлениям, подтвержденным многочисленными экспериментами, в природе существуют только четыре фундаментальных взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое), а нарушение закона сохранения импульса принципиально невозможно.

Достаточно точно отношение к деятельности Леонова, а также реакции Блошенко на квантовый двигатель и лженаучную "теорию суперобъединения", которую советник госкорпорации решился сравнить с теорией струн, высказал в беседе с "Радио Свобода" кандидат технических наук Вадим Лукашевич: "Идея этого двигателя противоречит всем законам физики, законам Вселенной. Люди, которые изобретают вечные двигатели, телепортацию или машины времени, были всегда. Это все равно что доказывать, что Земля плоская и стоит на трех слонах".

По его мнению, госкорпорации в лице Блошенко следовало бы вообще игнорировать инициативы Леонова. Как заметил Лукашевич, "если бы они (вечные двигатели, телепортация и машина времени — прим. "Ленты.ру") были возможны, не работала бы вся остальная физика", а, реагируя на Леонова и подобных ему лиц, "мы пытаемся с точки зрения здравого смысла оценить действия идиотов".

Некоторые из последних, между прочим, не только продолжают свою работу, но и получили повышение. Согласно поступившей в распоряжение ТАСС копии приказа Рогозина от 3 апреля, "Роскосмос" обновил состав своего Научно-технического совета, включив в него Блошенко, который займется курированием секции "создания робототехнических систем космического назначения".

Андрей Борисов