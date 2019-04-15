Поражение Трампа: Египет отказался от арабского НАТО

Египет сообщил США об отказе участвовать в "арабском НАТО"

Египет сообщил о своем нежелании принимать участие в американской инициативе по созданию ближневосточного военного альянса, пишут СМИ. "Арабское НАТО", как назвали еще нереализованный проект журналисты, трещит по швам на этапе обсуждения - между потенциальными участниками остается слишком много противоречий.

Египет уведомил США об отказе от участия в формировании Ближневосточного стратегического альянса, также известного как "арабское НАТО". Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Египет уведомил о своем решении всех участников предполагаемого ближневосточного альянса. Как отмечается, в Каире считают, что формирование "арабского НАТО" может привести к напряженности в отношениях с Ираном.

При этом Египет обеспокоен тем, что альянс окажется под угрозой в случае проигрыша президента США Дональда РўСЂР°РјРїР° на новых выборах.

Еще не созданный союз должен объединить Иорданию, Египет, а также шесть государств Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию.

Идея создания ближневосточного военного союза была выдвинута президентом США Дональдом Трампом 2017 году в ходе его визита в Эр-Рияд. С тех пор американские дипломаты активно проводят встречи с представителями потенциальных участников организации.

Одна из таких встреч прошла на днях и с представителями Египта. 9 апреля президент этой страны Абдель-Фаттах Ас-Сиси встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

Во время этой встречи Трамп отметил "значительный прогресс" Египта в борьбе с терроризмом. Стороны также обсуждали вопросы торговли и военного сотрудничества. Судя по всему, именно во время этой встречи Египет сообщил о своем нежелании быть частью "арабского НАТО".

В Вашингтоне рассчитывают, что главной целью еще не созданной организации станет защита Ближнего Востока от "внешней агрессии" и "укрепление отношений между США и странами региона".

Предполагается, что военный союз станет не только площадкой для совместных консультаций, но также послужит основой для создания региональных систем ПВО и ПРО, совместных боевых учений и тесного сотрудничества контртеррористических структур. Программа максимум - заключение договора о коллективной безопасности и формирование общего воинского контингента.

Кроме того, создание такого альянса способствовало бы реализации идеи Трампа о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Намерения Трампа соответствуют Стратегии национальной безопасности США, в которой говорится о необходимости "расширения региональных консультативных механизмов" и "углубления взаимодействия" между поддерживаемыми Штатами странами.

С точки зрения Трампа, США слишком долго платили за безопасность своих союзников на Ближнем Востоке - теперь настало время им самим защищать себя.

И если Вашингтон действительно сократит свое присутствие в регионе, новый стратегический альянс будет призван не позволить Ирану заполнить образовавшийся вакуум.

Де-факто сотрудничество между США и рядом государств Персидского залива для сдерживания Ирана уже существует. Но назвать это полноценной коалицией можно с трудом, так как отсутствует какая-либо общая стратегия действий.

Арабские страны - союзники, но в то же время и непримиримые конкуренты, борющиеся за лидерство в регионе.

Одним из главных препятствий для создания военного союза может стать конфликт между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром - с другой.

Последний уже больше года находится в дипломатической изоляции со стороны других арабских стран, а недавно объявил о своем выходе из ОПЕК, неформальным лидером которой является Саудовская Аравия.

Пусть власти Катара ссылаются на экономические причины выхода из нефтяного картеля (страна собирается значительно сократить добычу нефти, а в рамках ОПЕК это было бы сделать сложно), политическую подоплеку проследить нетрудно.

Членство Омана в "арабском НАТО" также выглядит туманным.

Обозреватели издания Defense News считают, что страна вряд ли пожертвует своим традиционным нейтралитетом ради борьбы с Ираном.

Заключение соглашения между арабскими странами помимо всего прочего осложняется из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в организации которого обвиняют наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Остается неясным, как на появление военного союза на Ближнем Востоке отреагирует Израиль.

С одной стороны, альянс выгоден для Тель-Авива, так как в регионе появится еще один влиятельный противник Ирана. "Арабское НАТО" может стать сдерживающим фактором распространения радикального ислама и терроризма, что благоприятно скажется на безопасности Израиля.

С другой стороны, арабский военный альянс может, наоборот, стать угрозой для Израиля ввиду распространенных антиизраильских настроений в регионе. Ведь еще совсем недавно еврейскому государство приходилось вести кровопролитные войны с объединенными арабскими силами.

На данный момент вокруг ближневосточного стратегического альянса гораздо больше вопросов, чем ответов. Будущее данной инициативы выглядит крайне туманным.

"Даже если такой альянс будет создан, насколько он будет эффективен? Саудовская Аравия уже создала в 2015 году "Исламскую военную коалицию" для борьбы с "Исламским государством" (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России), которая оказалась фиктивной", - отметил в беседе с "Газетой.Ru" эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.

"Для существования военного союза нужен реальный противник. Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией? По-моему, нет. А так, любой альянс имеет пропагандистский оттенок", - добавил эксперт.

Отдел "Армия"