Поражение Трампа: Египет отказался от арабского НАТО
Египет сообщил США об отказе участвовать в "арабском НАТО"
Египет сообщил о своем нежелании принимать участие в американской инициативе по созданию ближневосточного военного альянса, пишут СМИ. "Арабское НАТО", как назвали еще нереализованный проект журналисты, трещит по швам на этапе обсуждения - между потенциальными участниками остается слишком много противоречий.
Египет уведомил США об отказе от участия в формировании Ближневосточного стратегического альянса, также известного как "арабское НАТО". Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Египет уведомил о своем решении всех участников предполагаемого ближневосточного альянса. Как отмечается, в Каире считают, что формирование "арабского НАТО" может привести к напряженности в отношениях с Ираном.
Еще не созданный союз должен объединить Иорданию, Египет, а также шесть государств Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию.
Идея создания ближневосточного военного союза была выдвинута президентом США Дональдом Трампом 2017 году в ходе его визита в Эр-Рияд. С тех пор американские дипломаты активно проводят встречи с представителями потенциальных участников организации.
Одна из таких встреч прошла на днях и с представителями Египта. 9 апреля президент этой страны Абдель-Фаттах Ас-Сиси встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.
Во время этой встречи Трамп отметил "значительный прогресс" Египта в борьбе с терроризмом. Стороны также обсуждали вопросы торговли и военного сотрудничества. Судя по всему, именно во время этой встречи Египет сообщил о своем нежелании быть частью "арабского НАТО".
Предполагается, что военный союз станет не только площадкой для совместных консультаций, но также послужит основой для создания региональных систем ПВО и ПРО, совместных боевых учений и тесного сотрудничества контртеррористических структур. Программа максимум - заключение договора о коллективной безопасности и формирование общего воинского контингента.
Кроме того, создание такого альянса способствовало бы реализации идеи Трампа о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.
Намерения Трампа соответствуют Стратегии национальной безопасности США, в которой говорится о необходимости "расширения региональных консультативных механизмов" и "углубления взаимодействия" между поддерживаемыми Штатами странами.
С точки зрения Трампа, США слишком долго платили за безопасность своих союзников на Ближнем Востоке - теперь настало время им самим защищать себя.
Де-факто сотрудничество между США и рядом государств Персидского залива для сдерживания Ирана уже существует. Но назвать это полноценной коалицией можно с трудом, так как отсутствует какая-либо общая стратегия действий.
Арабские страны - союзники, но в то же время и непримиримые конкуренты, борющиеся за лидерство в регионе.
Одним из главных препятствий для создания военного союза может стать конфликт между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром - с другой.
Последний уже больше года находится в дипломатической изоляции со стороны других арабских стран, а недавно объявил о своем выходе из ОПЕК, неформальным лидером которой является Саудовская Аравия.
Пусть власти Катара ссылаются на экономические причины выхода из нефтяного картеля (страна собирается значительно сократить добычу нефти, а в рамках ОПЕК это было бы сделать сложно), политическую подоплеку проследить нетрудно.
Обозреватели издания Defense News считают, что страна вряд ли пожертвует своим традиционным нейтралитетом ради борьбы с Ираном.
Заключение соглашения между арабскими странами помимо всего прочего осложняется из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в организации которого обвиняют наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.
С одной стороны, альянс выгоден для Тель-Авива, так как в регионе появится еще один влиятельный противник Ирана. "Арабское НАТО" может стать сдерживающим фактором распространения радикального ислама и терроризма, что благоприятно скажется на безопасности Израиля.
С другой стороны, арабский военный альянс может, наоборот, стать угрозой для Израиля ввиду распространенных антиизраильских настроений в регионе. Ведь еще совсем недавно еврейскому государство приходилось вести кровопролитные войны с объединенными арабскими силами.
"Даже если такой альянс будет создан, насколько он будет эффективен? Саудовская Аравия уже создала в 2015 году "Исламскую военную коалицию" для борьбы с "Исламским государством" (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России), которая оказалась фиктивной", - отметил в беседе с "Газетой.Ru" эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
"Для существования военного союза нужен реальный противник. Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией? По-моему, нет. А так, любой альянс имеет пропагандистский оттенок", - добавил эксперт.
Отдел "Армия"
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