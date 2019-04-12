Израильский лунный модуль разбился

Израильский космический проект "Берешит" не смог прилуниться. В ходе миссии связь с первым частным аппаратом, пытавшимся совершить посадку на Луну, была потеряна.

Источник изображения: SpaceIL

После 47 дней полета и тысяч километров, израильский космический корабль "Берешит" разбился о лунную поверхность. Согласно сообщениям Би-Би-Си, во время попытки посадки у "Берешит" произошел отказ двигателя.

Проект "Берешит" является частной инициативой некоммерческой организации SpaceIL. Изначально миссия участвовала в конкурсе Google Lunar X Prize, но после отмены последнего команда продолжила работу над своим аппаратом.

Всего на постройку лунного зонда, который после прилунения должен был совершить прыжок и проработать около двух дней, собрав данные о магнитном поле Луны, ушло чуть меньше 100 миллионов долларов.

Моррис Кан, председатель организации SpaceIL, запустившей корабль, сказал, что "ни на минуту не сожалеет" о решении поддержать проект.

Нам есть чем гордиться

- подчеркнул он.

Кан вложил в проект несколько миллионов долларов собственных средств. Несколько крупных пожертвований совершили еврейские бизнесмены из разных стран, остальную сумма была собрана при помощи краудфандинга. Прямые государственные инвестиции в проект составили менее трех процентов.

Корабль был запущен при помощи обычного коммерческого старта ракеты Falcon 9 – "Берешит" был лишь частью ее полезной нагрузки. Аппарат летел к Луне по сложной траектории – она позволяла сэкономить топливо и воспользоваться для разгона полем тяготения Земли.

Основной задачей лунного корабля, по признанию инициаторов проекта, было желание привлечь новое поколение к изучению точных наук. Школьные и студенческие команды активно принимали участие в работе над проектом. Команда SpaceIL регулярно выезжала в школы и ВУЗы с просветительскими лекциями.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил:

[Новый] израильский космический корабль приземлится на Луну через два-три года

Президент еврейского государства Реувен Ривлин заверил детей, собравшихся в его резиденции наблюдать за прилунением "Берешит", в том, что проект космического корабля стал огромным достижением для Израиля.

Попытка прилунения – это огромное достижение, которого в истории нашей страны еще не было. Это важная ночь для Государства Израиль. Не нужно разочаровываться, нужно гордиться

- отметил политик.