Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Пакистан получил очередную партию украинских танковых двигателей 6ТД для Т-80УД и Al-Khalid

Новые станки и координатно-измерительная машина на филиале ГП "Завод им. В.А. Малышева" "Агрегатный завод", задействованном в производстве танковых двигателей 6ТД

Государственная компания "Укрспецэкспорт" в марте 2019 г. поставила в адрес 304 Spares Depot EME (Пакистан) очередную партию двигателей 6ТД-2 459М.ТУ и 6ТД-1 459И.ТУ производства ГП "Завод им. В.А. Малышева" на общую сумму 4,653 млн. долл.

Напомним, что в 2018 г. ГП "Завод им. В.А. Малышева" отгружено в Пакистан 45 двигателей - 6ТД-2 459М.ТУ по цене 376026 долл. за каждый и 6ТД-1 459І.ТУ по цене 317520 долл. за каждый.

Двигатель 6ТД-2 459М.ТУ, дизельный, двухтактный оппозитный 6-цилиндровый, с турбонаддувом, мощностью 882 кВт. (1200 л.с.) предназначен для установки на МТУ танка Al-Khalid.

Двигатель 6ТД-1 459И.ТУ, дизельный, двухтактный оппозитный 6-цилиндровый, с турбонаддувом, мощностью 735 кВт (1000 л.с.) предназначен для установки на МТУ танка Т-80УД.