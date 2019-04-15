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15.04.2019
bmpd.livejournal.com

Пакистан получил очередную партию украинских танковых двигателей 6ТД для Т-80УД и Al-Khalid

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Пакистан получил очередную партию украинских танковых двигателей 6ТД для Т-80УД и Al-Khalid

Новые станки и координатно-измерительная машина на филиале ГП "Завод им. В.А. Малышева" "Агрегатный завод", задействованном в производстве танковых двигателей 6ТД

Государственная компания "Укрспецэкспорт" в марте 2019 г. поставила в адрес 304 Spares Depot EME (Пакистан) очередную партию двигателей 6ТД-2 459М.ТУ и 6ТД-1 459И.ТУ производства ГП "Завод им. В.А. Малышева" на общую сумму 4,653 млн. долл.

Напомним, что в 2018 г. ГП "Завод им. В.А. Малышева" отгружено в Пакистан 45 двигателей - 6ТД-2 459М.ТУ по цене 376026 долл. за каждый и 6ТД-1 459І.ТУ по цене 317520 долл. за каждый.

Двигатель 6ТД-2 459М.ТУ, дизельный, двухтактный оппозитный 6-цилиндровый, с турбонаддувом, мощностью 882 кВт. (1200 л.с.) предназначен для установки на МТУ танка Al-Khalid.

Двигатель 6ТД-1 459И.ТУ, дизельный, двухтактный оппозитный 6-цилиндровый, с турбонаддувом, мощностью 735 кВт (1000 л.с.) предназначен для установки на МТУ танка Т-80УД.

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Страны
Пакистан
Украина
Продукция
МБТ-2000
Т-80
Т-80У
Компании
Завод им. Малышева
Укрспецэкспорт
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