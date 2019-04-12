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12.04.2019
Lenta.ru

В США заподозрили Россию и Китай в охоте за утонувшим F-35A

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Источник изображения: Фото: Daniel Hughes / Reuters

Затонувший истребитель F-35A Lightning II Воздушных сил самообороны Японии представляет интерес для Китая и России, которые могут выловить самолет или отдельные его компоненты с целью получения доступа к современным технологиям, пишет Business Insider.

В публикации американского издания утверждается, что выполнение подобного сценария может "серьезно подорвать" позиции авиации США в ближайшие несколько десятилетий, но отмечается, что вероятность подобного развития событий низка.

Согласно информации Business Insider, для России интерес может представлять технология малозаметности F-35A Lightning II, а для Китая — устройство двигателя F135. Сохранность компонентов и систем истребителя связывается с ущербом, нанесенным истребителю при падении в океан, а также соленостью воды.

В американском издании The Drive полагают, что, скорее всего, Китай, а не Россия, располагает возможностями по извлечению самолета или его фрагментов со дна океана.

К настоящему времени в результате поисково-спасательной работы, в которой принимают участие десятки японских и американских кораблей и самолетов, удалось обнаружить несколько небольших фрагментов крыла истребителя. Согласно последним данным, машина находится на глубине 1,5 километра. Одной из версий аварии называется снижение уровня кислорода в системе жизнеобеспечения пилота.

Японский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II пропал с радаров 9 апреля в 13:30 по московскому времени, находясь в водах Тихого океана в 135 километрах восточнее военной базы Мисава (префектура Аомори). В воздухе самолет пребывал 28 минут. Управлявший истребителем пилот имел 3,2 тысячи часов налета, из которых на F-35A Lightning II приходилось всего 60 часов. Утонувшая машина оказалась первым F-35A Lightning II, собранным в Японии на заводе корпорации Mitsubishi Heavy Industries. Истребитель был представлен 5 июля 2017 года, а первый полет совершил 12 июля того же года.

Инцидент с японским F-35A Lightning II стал вторым таким для самолетов F-35 Lightning II. Первая авария с истребителем данного семейства произошла 28 сентября 2018 года, когда истребитель F-35B Lightning II КМП США упал в американском штате Южная Каролина.

Выполнение тренировочного полета F-35A Lightning II предполагает работу специального ретранслятора, в защищенном режиме передающего местоположение машины на авиабазу. Также истребитель оснащен стандартным бортовым регистратором.

В настоящее время в Японии (на авиабазе Мисава) осталось 12 единиц F-35A Lightning II, эксплуатация которых временно приостановлена.

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Страны
Китай
Россия
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Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
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Компании
MHI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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